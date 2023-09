Bolestivá newyorská lekce. Vondroušová končí na US Open před branami semifinále

Letošní wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová se do svého prvního semifinále na grandslamovém US Open neprobojovala. Aktuální česká jednička a turnajová devítka prohrála na newyorském betonu s Američankou Madison Keysovou za hodinu a jednadvacet minut 1:6, 4:6. Nasazená sedmnáctka Keysová se utká o postup do finále s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, která vyřadila Číňanku Čeng Čchin-wen hladce 6:1, 6:4.

Markéta Vondroušová na US Open | Foto: ČTK / AP Photo / Seth Wenig