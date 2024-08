Ve stínu nepotrestané dopující světové jedničky Jannika Sinnera se odehraje poslední grandslam sezony - US Open. Favorité mužského pavouka jsou jasní. Bylo by překvapením, kdyby trofej nezískal jeden z velké trojky Sinner, Djokovič, Alcaraz. Mezi tenistkami naopak často dochází ve Flushing Meadows ke korunovaci šokující šampionky. Překvapit by letos mohla nenasazená Češka.

Tahle kauza zacloumala před US Open tenisovým světem. Aktuální jednička Jannik Sinner byl pozitivně testován na anabolické steroidy. Ještě větší šok způsobil fakt, že Ital nedostal za doping téměř žádný trest. Jen přišel o body a prize money.

Žádný distanc, nic takového. Sinner tak může i přes dopingový škraloup útočit v New Yorku na svůj druhý letošní grandslamový titul. To jeho kolegové z branže nesou nelibě.

„Směšné. Ať už to byla náhoda, nebo ne. Budete dvakrát testovaní se zakázanou látkou, měli byste být pryč dva roky. Váš výkon byl posílen,“ měl jasno australský bouřlivák Nick Kyrgios, který moc nevěří tomu, že se zakázaná látka dostala do těla Sinnera nedopatřením během masáže.

Ať už se to někomu líbí nebo ne, tenisový vládce současnosti nepřijde o závěrečný mayor roku. Na americkém betonu se tak představí kralující triumvirát Sinner, Djokovič, Alcaraz, který se porve o poslední grandslamovou trofej sezony.

Každý z nich už letos zapsal velké vítězství. Sinner ovládl Melbourne, Alcaraz kraloval v Paříži a na to navázal triumfem ve Wimbledonu. Djokovič pak získal vysněné olympijské zlato. Vše nasvědčuje tomu, že jejich dominance bude trvat i v New Yorku.

Šance pro ostatní přesto existuje. Sinner nemusí unést tíhu dopingového hříchu. „Byly to pro mě a můj tým velmi těžké chvíle. Není to samozřejmě ideální. Ale vím, že jsem neudělal nic špatného,“ řekla první italská světová jednička. Sinner v reakci na kauzu propustil kondičního trenéra a fyzioterapeuta.

Obhajující Djokovič, který má šanci na rekordní 25 grandslamový titul, nenechal operované koleno příliš odpočinout a navíc nemusí být po životním olympijském úspěchu správně mentálně nastavený. Alcarazovi zase nevoní rychlý beton, i když US Open už dokázal vyhrát.

Černým koněm Bouzková?

Zatímco u mužů se většinou naplňují papírové předpoklady, mezi ženami nebývá ve Flushing Meadows nouze o překvapení. A senzace by se mohla zrodit i letos.

Hegemonie těch nejlepších je v ženském tenisu už dávno pryč. Vítězné éry zažily třeba Martina Navrátilová, Steffi Grafová nebo Serena Williamsová. V letech 1999 až 2014 ale zvedlo trofej Tiffany nad hlavu jen sedm žen, opakovaně se to povedlo Kim Clijstersové, Justine Heninové a sestrám Sereně a Venus Williamsovým.

Dominance hráček z přelomu milénia ale skončila. Web US Open připomíná zajímavou bilanci. Za posledních deset let triumfovalo v New Yorku hned devět různých hráček. Dvakrát dokázala zvítězit jen Naomi Ósakaová v letech 2018 a 2020. Američanka se letos vrací na místo činu po mateřské pauze.

Mezi překvapivé vítězky se v poslední dekádě zapsaly například Flavia Pennettaová, Sloane Stephensová nebo Emma Raducanuová. Talentovaná Britka se stala první kvalifikantkou v historii, která došla k titulu.

Pohled do nedávné minulosti do toho vnáší značný chaos. Mezi těmi, které by letos mohly šokovat, se zmiňuje i jméno nenasazené Češky Marie Bouzkové. Ta se dostala do finále ve Washingtonu a experti tipují, že by mohla v New Yorku vystřelit na vrchol.

Kandidátkami na titul přesto letos zůstávají pětinásobná grandslamová šampionka a vítězka US Open z roku 2022 Iga Šwiateková, obhájkyně titulu Coco Gauffová a dvojnásobná královna Australian Open Aryna Sabalenková, loňská finalistka US Open.