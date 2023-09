Srbský tenista Novak Djokovič vyhrál počtvrté v kariéře US Open a získal tak už 24. grandslamový titul, kterým zároveň vyrovnal absolutní rekord Australanky Margaret Courtové. Ve finále na newyorském betonu porazil Rusa Daniila Medveděva za tři hodiny a 17 minut poměrem 6:3, 7:6, 6:3. Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu se kromě návratu do čela žebříčku ATP stal rovněž nejstarším vítězem dvouhry na US Open v historii.

Srbský tenista Novak Djokovič ovládl již počtvrté v kariéře US Open. | Foto: Profimedia

Djokovič oplatil Medveděvovi v areálu Flushing Meadows finálovou porážku z roku 2021 a vyhrál již desátý z patnácti vzájemných zápasů. Svěřenec trenéra Gorana Ivaniševiče, který se v týdnu vrátí zpět na post světové jedničky, ovládl newyorský grandslam po pěti letech. Uspěl rovněž v sezonách 2011 a 2015.

„Samozřejmě to pro mě strašně moc znamená. Stále si žiju svůj dětský sen. To, že můžu psát historii tohoto sportu, je něco úžasného. Těžko to popsat slovy, opravdu,“ řekl Djokovič v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

V průběhu oslav si srbský tenista oblékl tričko s nápisem „Mamba Forever“ a číslem 24. Vzdal tím hold zesnulému basketbalistovi Kobemu Bryantovi. „Kobe byl můj velký kamarád. Hodně jsme si povídali o mentalitě vítězů. Když jsem laboroval se zraněním, byl jedním z těch, na které jsem nejvíce spoléhal. Vždy mi pomohl nějakou radou,“ dodal rodák z Bělehradu.

Třetí nasazený Medveděv naopak přišel o šanci získat svůj druhý grandslamový titul v kariéře. Sedmadvacetiletý Rus, který v semifinále vyřadil úřadujícího šampiona Španěla Carlose Alcaraze, prohrál čtvrté z pěti finálových duelů na turnajích „velké čtyřky“.

„Jako první bych se chtěl zeptat Novaka, co tu ještě dělá,“ rozesmál publikum Medveděv. „Je to naše třetí grandslamové finále a věřím, že nebude poslední. K 24 grandslamu mu gratuluji. Nemyslím, že bych měl špatnou kariéru, protože mám dvacet titulů, ale on má rovnou čtyřiadvacet těch grandslamových. Co k tomu říct, prostě jen wow,“ dodala aktuální ruská jednička.

Sestřih finále US Open mezi Novakem Djokovičem a Daniilem Medveděvem:

Zdroj: Youtube

Djokovič upevnil pozici grandslamového krále

Djokovič měl do finálového utkání lepší vstup než soupeř. Hned ve druhé hře získal brejk, utekl do rychlého vedení 3:0 a díky stoprocentnímu servisu se ujal po osmačtyřiceti minutách hry vedení 1:0 na sety.

Medveděv ale ve druhé sadě zpřesnil, zlepšil pohyb a Djokovič začal mít po delších výměnách potíže. V sedmé hře nevyužil brejkbol, po jedné ze situací dokonce padl na zem a dlouze oddechoval. Také v dalších minutách se často opíral o kolena a netajil únavu. Za stavu 5:6 odvrátil srbský tenista setbol a vynutil si tak zkrácenou hru. V ní nakonec zvítězil po řadě strhujících výměn 7:5.

Djokovič odešel před startem třetího setu do zázemí, Medveděv si zase vyžádal zdravotní pauzu na ošetření levého ramene. Zkušený Srb se ale vrátil po přestávce do své optimální pohody. Ve čtvrté hře získal brejk, a přestože ho nepotvrdil, podařilo se mu vzápětí získat soupeřův servis ještě jednou. A když v závěru poslal Medveděv míč při Djokovičově prvním mečbolu do sítě, mohl začít bělehradský rodák slavit.

„Chtěl jsem se jednou stát nejlepším hráčem na světě a vyhrát wimbledonskou trofej. To bylo asi to jediné, co jsem chtěl. Abych byl upřímný, nikdy jsem si nepředstavoval, že tu budu stát s vámi a mluvit o 24 grandslamech,“ přiznal srbský král.

Djokovič si svým 24. grandslamovým titulem upevnil pozici nejúspěšnějšího tenisty historie. Vzdálil se tak v čele Španělu Rafaelu Nadalovi, který má na kontě o dva triumfy méně a zároveň vyrovnal absolutní maximum Australanky Courtové. Při 36. finálové účasti si vylepšil bilanci na 24 výher a 12 porážek.