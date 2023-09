Devatenáctiletá americká teenagerka Coco Gauffová ovládla letošní ročník US Open a slaví premiérový grandslamový titul v kariéře. Turnajová šestka otočila finálovou bitvu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou a zvítězila po více než dvou hodinách 2:6, 6:3, 6:2. Semifinálová přemožitelka české tenistky Karolíny Muchové se tak stala první domácí vítězkou posledního grandslamu sezony od úspěchu Sloane Stephensové v roce 2017.

Americká teenagerka Coco Gauffová ovládla letošní ročník US Open | Foto: Profimedia

Gauffová vystřídala na ženském trůnu v New Yorku Polku Igu Šwiatekovou, která letos vypadla už v osmifinále. Mladá Američanka vyhrála dvanáctý zápas po sobě a zároveň již osmnáctý z posledních devatenácti. Před startem US Open ovládla rovněž turnaje v Cincinnati a Washingtonu. Nyní završila svou dominanci na zámořských betonech ziskem prvního grandslamu v kariéře.

Sestřih finálového utkání mezi Coco Gauffovou a Arynou Sabalenkovou:

Zdroj: Youtube

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi nevěřili. Asi před měsícem jsem vyhrála turnaj kategorie 500 a lidé říkali, abych toho nechala. Před dvěma týdny jsem vyhrála tisícovku a lidé říkali, že to bylo nejvíc, čeho jsem mohla dosáhnout. A teď jsem tu tří týdny poté s touhle trofejí,“ řekla na kurtu Gauffová, které aplaudovaly zaplněné tribuny centrálního kurtu Arthura Ashe.

„Zkrátka jsem se jenom snažila to všechno vzít s grácií a odevzdat tady to nejlepší. Všichni ti, kteří si mysleli, že lejou do mého ohně vodu, jen naopak přidávali plyn a já teď velmi jasně hořím,“ doplnila americká teenagerka.

Menšík se v Americe namlsal. Může se to hodit do Davis Cupu, věří český mladík

Gauffová udělala ve finále proti Sabalenkové pouze 19 nevynucených chyb. O šest let starší Běloruska, která se i navzdory porážce stane v pondělí novou světovou jedničkou, jich měla hned 46. Rodačka z Minsku tak v New Yorku nevyužila možnost získat již druhý grandslamový titul v sezoně a kariéře.

„Chci Coco pogratulovat. Hrála neuvěřitelně a s celým týmem si tenhle titul zaslouží. Jsem si jistá, že získá ještě spoustu dalších trofejí. Věřím, že spolu sehrajeme ještě mnoho finálových zápasů. Snad ale jen s jiným výsledkem,“ pronesla s úsměvem Sabalenková.

Sabalenková přitom vstoupila do finále na kurtu Arthura Ashe před rekordní návštěvou 28 143 diváků mnohem lépe. Hned v úvodní hře získala důležitý brejk a soupeřku jednoznačně přehrávala. Američanka sice ve čtvrté hře srovnala na 2:2, poté ale ztratila čtyři gamy za sebou a po čtyřiceti minutách hry přišla i o celý první set.

Gauffová však prokázala stejně jako při obratech s Němkou Laurou Siegemundovou a Belgičankou Elise Mertensovou silnou psychiku. Ve druhé sadě zlepšila svůj pohyb, hru i servis. Odvrátila tři brejkboly a ve čtvrtém gamu využila jedinou šanci na prolomení podání soupeřky. A za mohutné podpory domácích fanoušků stav utkání srovnala.

Srdnatý boj na finále nestačil. Muchová skončila na US Open na raketě Gauffové

Nejmladší americká finalistka US Open od Sereny Williamsové v roce 1999 pak využila psychické výhody i v úvodu rozhodujícího setu. Po dvou brejcích získala rychlý náskok 4:0 a suverénně mířila za první grandslamovou trofejí v kariéře.

Sabalenková dokázala snížit, nicméně za stavu 1:4 si vyžádala zdravotní pauzu na ošetření levé nohy. Po návratu na kurt sice vzala Gauffové servis, devatenáctiletá Američanka se ale nenechala znervóznit. Brzy se vrátila zpátky do tempa a dotáhla slibně rozjetý duel až k vítězství. A po prvním proměněném mečbolu mohla radostí padnout na zem.

Titul a posun na třetí místo v žebříčku WTA

„Je to opravdu neuvěřitelné. Můj táta mě tehdy vzal na tento turnaj, seděla jsem přímo tady a sledovala, jak Venus a Serena vyhrávají trofeje. A teď tady na tom velkém pódiu stojím i já,“ oplývala radostí americká šampionka.

Gauffová se po vítězství v New Yorku posune v žebříčku WTA na třetí místo a bude tak nejvýše postavenou Američankou. Vedle premiérového triumfu získala rovněž odměnu ve výši tří milionů dolarů (zhruba 66,8 milionu korun). Poražená finalistka Sabalenková si přijde na polovinu.