Finále bez hvězd? Kdepak. New York čeká duel nové éry, hraje se o post jedničky

Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud. Na jedné straně španělský teenager, který každým dalším výkonem v newyorském parku Flushing Meadows posouvá veškeré hranice nemožného, na té druhé pak skandinávský válečník, jenž si po finálové porážce na antukovém grandslamu v Paříži touží vzít zpátky to, co mu patří. A lepší závěr turnaje si snad domácí fanoušci ani nemohli přát.

Španělský objev Carlos Alcaraz slaví postup do finále US Open. | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/Antoine Couvercelle/Panoramic