Od prvního dne až do posledního ranního večírku novopečené světové jedničky Carlose Alcaraze měl newyorský grandslam nevídaný šmrnc. Výjimečných čtrnáct dní za velkou louží přineslo oku tenisového diváka show, která tenisu dlouhou dobu scházela.

Noční zápasy, historické okamžiky a čirá radost sršící ze zaplněných tribun areálu v parku Flushing Meadows. A na své si nakonec přišli i čeští fanoušci, když se o sladkou třešničku na dortu ženské čtyřhry postaralo hvězdné duo Barbora Krejčíková-Kateřina Siniaková.

Famózní obrat. Krejčíková se Siniakovou slaví vysněný titul na US Open

Ale pojďme společně hezky od začátku. Jeden speciální okamžik pro americký tenis se odehrál hned na startu prvního hracího týdne.

Máma Serena trhala televizní rekordy

Do svého posledního turnaje vstoupila v New Yorku domácí legenda Serena Williamsová, která již dopředu avizovala, že právě na US Open dopíše poslední kapitolu fenomenálního příběhu plného slávy a blyštivých trofejí. V místech, kde hned šestkrát dobyla ženský tenisový trůn.

A rozlučka americké lvice stála rozhodně za to. Za mohutných ovací vyprodaného stadionu Artura Ashe řekla své celoživotní lásce poslední sbohem, k úžasné kariéře jí gratulovali slavní tenisoví kolegové, osobnosti ze světa showbyznysu a v neposlední řadě i rodina včetně pyšné sestry Venus.

Woods, James i Phelps. Osobnosti ocenily Serenu jako obrovský zdroj inspirace

„Mami, tati, vy všichni tady, moc bych vám chtěla poděkovat,“ začala a neudržela slzy na krajíčku. „Všechno to začalo díky mé rodině, to oni si zaslouží ty největší ovace. Byla to krásná cesta, na kterou nikdy nezapomenu,“ vzkázala jásajícím tribunám newyorského stadionu.

I ona měla značný vliv na to, že se den za dnem hromadily u pokladen s lístky nekončící fronty natěšených diváků. Padaly rekordy na kurtech, ale i mimo ně. Televizní sledovanost atakovala ta nejvyšší možná čísla, například rozlučka Williamsové se na amerických obrazovkách stala jedním z nejsledovanějších pořadů tohoto roku.

Loučící se legenda světového tenisu Serena Williamsová.Zdroj: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia

Bouřlivák Nick vs. americké publikum

Hrdinou turnaje se svým způsobem stal i australský rebel Nick Kyrgios, který v New Yorku odšpuntoval další velkolepé představení, jež postupně obletělo úplně celý tenisový svět. Pokuty za nevhodné chování tekly již tradičním proudem, rozhodčí se při jeho zápasech pochopitelně opět nenudili.

Jenže jeho směsice geniálního umu a nepoučitelného darebáctví namíchaná do jednoho koktejlu americkému publiku příliš nechutnala. A když ve čtvrtfinále opouštěl kurt jako poražený, valné většině domácího obecenstva se pořádně ulevilo.

Hlasitý pískot rozzuřených fanoušků však rošťákovi Nickovi nějak obzvlášť nevadil. Na kurtu si žije svůj vlastní život, mimo něj jakbysmet. Můžete ho milovat i nenávidět, ale jedno se mu zkrátka upřít nedá. Je produktem, bez kterého by byl tenis jako chleba bez kůrky.

Turbulentní rok bouřliváka Nicka. Grandslam nezískal, přesto mu tleská celý svět

„Svým tenisem opět ukázal, že zcela oprávněně patří do úplné špičky mužského tenisu. Zápas s Medveděvem byl jedním z nejlepších, které jsem kdy viděl. Chyběl mu zase jen kousek, ale na zisk grandslamu rozhodně má,“ prozradil bývalý australský tenista Todd Woodbridge.

Výjimečný turnaj, shodují se osobnosti

Zatímco mezi ženami suverénně kralovala polská šampionka Iga Swiateková, v mužském pavouku se odehrálo obrovské galapředstavení, o které se postarali zástupci nastupující generace tenisu. A v jejich čele španělský teenager Carlos Alcaraz, nový panovník trůnu ATP.

Ten ve finálovém klání předčil norského útočníka na post světové jedničky Caspera Ruuda a stal se tak historicky nejmladším lídrem žebříčku od dob Australana Lleytona Hewitta.

„Zvládl tři pětisetové maratony, a ještě se dokázal vybičovat k tak suverénnímu finálovému výkonu. V devatenácti letech? Něco neskutečného,“ opěvoval španělského šampiona expert a bývalý tenista Mats Wilander.

Devatenáctiletý Alcaraz ovládl US Open. Stane se nejmladší světovou jedničkou

Korunovace nové světové jedničky? Happyend, který si letošní grandslam za velkou louží jednoznačně zasloužil. Toto setkání tenisové smetánky mělo snad úplně všechno. Od A až po Z. „Nádherná tečka za tímto grandslamovým ročníkem,“ zakončil ve své glose další bývalý tenista John McEnroe.

A je to tak. Právě totiž skončila dvoutýdenní diskotéka, na níž budou tenisoví fajnšmekři vzpomínat ještě hodně dlouho.