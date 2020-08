Z elitní desítky žebříčku WTA už tak účast na US Open zrušilo šest hráček. Před Halepovou a Bencicovou se omluvily světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, Ukrajinka Elina Svitolinová (5), kanadská obhájkyně titulu Bianca Andreescuová (6) a Kiki Bertensová z Nizozemska (7). Nejlepší Češka, světová trojka Karolína Plíšková, plánuje v zámoří hrát.

and I therefore prefer to stay and train in Europe. I know the @usta and @WTA have worked tirelessly to put on a safe event and I wish everyone there a successful tournament ?