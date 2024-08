ČTK dnes 11:41

Tenista Jiří Lehečka do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. Nasazené šestce Andreji Rubljovovi z Ruska podlehl v pátek na betonových dvorcích v New Yorku 3:6, 5:7, 4:6. Utkání ztratil za dvě hodiny a tři minuty. Překvapivě skončil i obhájce titulu Novak Djokovič.