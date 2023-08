Muchová míří v New Yorku do třetího kola. Strýcová si v deblu prodlužuje kariéru

Česká tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola grandslamového US Open. Desátá nasazená tenistka a finalistka letošního Roland Garros porazila na betonových dvorcích v New Yorku Polku Magdalenu Frechovou dvakrát 6:3. Rodačka z Olomouce se utká o osmifinále s Američankou Taylor Townsendovou, která vyřadila nasazenou devatenáctku Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou.

Karolína Muchová | Foto: Deník/Vladimír Pryček