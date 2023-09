Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. Turnajová desítka zdolala na betonu v New Yorku Číňanku Wang Sin-jü za dvě hodiny a 35 minut po setech 6:3, 5:7, 6:1 a stala se tak první Češkou mezi elitní osmičkou amerického grandslamu. Finalistka letošního Roland Garros vyzve v úterním boji o semifinále patnáctou nasazenou Belindu Bencicovou ze Švýcarska, nebo Rumunku Soranu Cirsteaovou.

Karolína Muchová v New Yorku válí. Poprvé v kariéře zde postoupila do čtvrtfinále grandslamu. | Foto: Profimedia

Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce vyhrála už deváté utkání z posledních deseti. Před turnajem v areálu Flushing Meadows se probojovala rovněž do finále v Cincinnati. Nedělní zápas zvládla i navzdory šesti ztraceným servisům a sedmi dvojchybám. Třiapadesátou hráčku světa Wang Sin-jü devětkrát „brejkla“ a přehrála ji v poměru vítězných míčů 32:21.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho je ve čtvrtfinále grandslamu popáté v kariéře a zkompletovala sbírku čtvrtfinálových účastí na turnajích „velké čtyřky“. Vedle letošního Roland Garros se probojovala mezi osm nejlepších hráček dvakrát ve Wimbledonu (2019, 2021), předloni se dostala i do semifinále Australian Open. Na US Open si aktuálně vylepšila své maximum z roku 2020.

Jsem ráda, že je po všem, těšilo Muchovou

Osmifinálové utkání Muchové se dlouho neslo ve znamení ztracených servisů. Muchová sice přišla v úvodním setu o dva, od stavu 1:1 ale prolomila všechny zbývající čtyři podání soupeřky a po 39 minutách hry zužitkovala na returnu druhý nabídnutý setbol.

Také ve druhé sadě se obě hráčky na podání hledaly. Muchová ztratila úvodní tři a Číňanka utekla do vedení 4:2. Česká dvojka sice třemi hrami za sebou vývoj otočila, k mečbolu se ale nedostala a v jedenácté hře znovu o servis přišla. Přestože vzápětí odvrátila pět setbolů, při šestém poslala míček do autu a jednadvacetiletá Wang Sin-jü srovnala. Muchová přišla o set úplně poprvé na letošním US Open.

Česká tenistka před začátkem rozhodující sady odešla do zázemí. Přestávka jí pomohla a ve třetím setu už byla při servisu stoprocentní. Od stavu 1:1 získala Muchová zbývajících pět her a využila hned první mečbol. Poprvé v kariéře tak postoupila do čtvrtfinále amerického grandslamu, kde narazí buď na Švýcarku Belindu Bencicovou, nebo Rumunku Soranu Cirsteaovou.

Pozápasový rozhovor Karolíny Muchové na kurtu:

Zdroj: Youtube

„Jsem opravdu ráda, že jsem to dnes zvládla a je konečně po všem,“ řekla viditelně vyčerpaná Muchová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. „Ve třetím setu jsem se vrátila zpátky ke své hře, abych to zase nakopla a změnil rytmus. A to byl vlastně klíč k vítězství,“ dodala rodačka z Olomouce.

O postup do čtvrtfinále bude v pondělí odpoledne bojovat také další česká tenistka Markéta Vondroušová, jež se utká s domácí nadějí Peyton Stearnsovou.