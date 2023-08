US Open není jen o tenisu. Americký grandslam se v mnoha směrech vymyká od ostatních majorů. Některé zvyklosti vás v New Yorku přímo šokují. Jedním ze specifik, se kterými se musejí tenisté ve Flushing Meadows vypořádat, je – světe div se - závan marihuany. „Voní to tady jako v obýváku Snoop Dogga,“ poznamenal Alexander Zverev. Trávu na kurtu cítila i wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/AP Photo/Alberto Pezzali

Tenisový kurtu číslo 17 je zašitý v úplném rohu komplexu ve Flushing Meadows. Aréna pro 2 500 lidí byla otevřena v roce 2011 a hned se stala notoricky známou. Dvorec zapuštěný jako bazén osm metrů pod úrovní terénu nebo stromy vyplňují panorama za záměrně zmenšenou tribunou ale nejsou tím, čím je tohle místo tak charakteristické. Kurt číslo 17 se proslavil jako drogové doupě. Line se tady pronikavá vůně marihuany.

Silný dojem zanechal marihuanový oblak i v olympijském šampionovi Němci Alexandru Zverevovi „Kurt číslo sedmnáct rozhodně voní jako obývák Snoop Dogga. Bože, je to úplně všude! Celý kurt je cítit trávou,“ nechápal finalista turnaje z roku 2020. Zmínil známého amerického rappera Snoop Dogga, který je zastáncem mariuany a má vlastní řadu konopných produktů.

Za pravdu mu dala po osobní zkušenosti se „sedmnáctkou“ i Markéta Vondroušová. „Taky jsem to cítila, hodně. Myslím, že to je jenom tady. Ten kurt je hodně stranou, je skoro v parku. Myslím, že to sem jde odtamtud,“ dumala česká jednička.

Markéta Vondroušová porazila na sedmnáctce Korejku Han Na-le:

Zdroj: Youtube

„Někdy cítíte jídlo, někdy cigarety a někdy trávu. Něco se prostě nedá ovlivnit, protože jsme v otevřeném prostoru. Za námi je park a lidi tam můžou dělat, co chtějí," přidala se Řekyně Maria Sakkariová, která si po nečekaném vyřazení stěžovala na marihuanový odér.

Kurt sousedí s Corona Parkem. Podle člena ochranky turnaje Ricarda Rojase se právě z něj v poslední době line vůně trávy. „Je to teď všude. Nedá se před tím uniknout. Musíte si na to zvyknout,“ řekl. Držení a užití malého množství marihuany je totiž v New Yorku od loňska legální a kouřit se smí všude tam, kde je obecně kouření povoleno.

Mluvčí turnaje Chris Widmaier řekl, že se nenašel „žádný důkaz“, že by někdo na tribuně kouřil. Závan marihuany je tak nejspíš opravdu z přilehlého parku. „Zkuste to. Třeba vám to pomůže uvolnit se,“ vzkázal tenistům sekuriťák Rojas.