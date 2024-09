Letošní US Open zažil šok, který otřásl celým tenisovým světem. Okázalý americký grandslam přišel hned v prvním týdnu a ve dvou dnech po sobě o poslední dva šampiony. V New Yorku nejprve pohořel vítěz z roku 2022 Carlos Alcaraz a po něm i obhájce trofeje Novak Djokovič.

Na závěrečném grandslamu sezony měli vydržet až do konce, místo toho se pakovali po pár dnech. Dva velcí kandidáti na titul z US Open už jsou ze hry venku. Úřadující šampion Djokovič vypadl ve 3. kole, Alcaraz se pak poroučel dokonce ještě o kolo dřív.

„Upřímně, hrál jsem jeden z nejhorších tenisů v životě, a podání bylo úplně nejhorší,“ přiznal sebekriticky srbský bohatýr po porážce s Australanem Alexeiem Popyrinem.

Novak Djokovič titul na US Open neobhájí:

| Video: Youtube

Sedmatřicetiletý Djokovič tak letos nezíská rekordní pětadvacátý grandslamový vavřín a poprvé od roku 2017 zakončí sezonu bez jediného titulu z turnajů "velké čtyřky". Vše si ale vynahradil zlatem z olympiády v Paříži.

To vítěz letošního Roland Garros a Wimbledonu Alcaraz si dělal zálusk na třetí grandslam sezony, jenže závěr roku ho nezachytil v nejlepší formě. Ve druhém kole překvapivě nestačil na Nizozemce Botice van de Zandschulpa.

„Bojoval jsem sám se sebou. V mojí hlavě to byla taková horská dráha. Takhle to být nemůže, pokud chci pomýšlet na velké věci. To musím zlepšit. Musím se to naučit,“ přiznal jednadvacetiletý Španěl.

Tenis je nepředvídatelný sport

Z top trojky, která si to měla ve Flushing Meadows rozdat o titul, zbyl už jen Jannik Sinner. Světová jednička, která způsobila kontroverzi nepotrestaným dopingovým nálezem, měla pro výpadek hvězdných parťáků pochopení.

„Ukazuje to, že tenhle sport je nepředvídatelný. Kdykoli trochu uberete ze své úrovně, ať už psychicky, tenisově nebo fyzicky, na konci to má obrovský vliv na výsledek. Oba jejich soupeři hráli neuvěřitelný tenis. A to se stává,“ řekl Sinner pro web ATP. „Takže já si jen hlídám to, co musím udělat, a pak se uvidí, co dokážu.“

Carlos Alcaraz a jeho konec na US Open:

| Video: Youtube

Na Djokovičovi a Alcarazovi se podepsala extrémně náročná sezona s olympijskými hrami, kde oba došli až do finále. Srb si navíc během French Open zranil koleno a musel na operaci.

„Myslím, že je olympiáda hodně vyždímala. Všem to hodně vzalo, ale oni se dostali do finále a pro oba to bylo emotivní,“ zdůraznil Brit Jack Draper.

„Pro Novaka bylo olympijské zlato asi jeho největším cílem a projít tím bylo samozřejmě emocionálně náročné. To samé Carlos. Letos toho dosáhl tolik, vyhrál French Open i Wimbledon. Nedivím se, že se pravděpodobně cítí opravdu unavení a emocionálně vyčerpaní,“ uvažoval nahlas Draper.

Cesta k titulu se po krachu favoritů otevírá jiným. Kromě Sinnera, jenž letos na Australian Open získal první grandslamový titul kariéry, může uspět nasazená pětka Rus Daniil Medveděv, který olympiádu vynechal. A nebo někdo překvapí. Jako černý kůň turnaje je zatím jeví zlatý olympijský medailista z mixu Tomáš Macháč, který se dostal poprvé v kariéře do osmifinále grandslamového turnaje.