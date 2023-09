O titul na tenisovém US Open se stejně jako v roce 2021 střetnou Srb Novak Djokovič a Rus Daniil Medveděv. Druhý nasazený Djokovič porazil v semifinále ve svém jubilejním stém utkání na newyorském betonu domácího Američana Bena Sheltona 6:3, 6:2, 7:6 a jedna výhra ho dělí od 24. grandslamového titulu. Předloňský šampion Medveděv vyřadil obhájce titulu Španěla Carlose Alcaraze 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Srbský tenista Novak Djokovič | Foto: Profimedia

„Říkal jsem, že musím předvést výkon na škále hodnocení 11 z 10. Kromě třetího setu jsem ale hrál 12 z 10,“ řekl Medveděv.

„To je jediná cesta, jak Carlose porazit. Ve svém mladém věku vyhrál už dva grandslamy a byl spoustu týdnů v čele světového žebříčku. Myslím, že se tohle ještě nikomu nepodařilo. Takže pokud ho chcete porazit, musíte být lepší, než normálně jste. Já to dokázal,“ doplnil ruský tenista.

Nasazená trojka Medveděv se utká s Djokovičem ve Flushing Meadows o titul stejně jako v roce 2021. Tehdy zvítězil moskevský rodák třikrát 6:4 a připravil Srba o zisk sezonního grandslamu. Medveděv je ve finále US Open potřetí a může získat druhý grandslamový titul v kariéře.

„Je to výzva, hrát proti chlapíkovi, který má na kontě 23 grandslamových titulů, zatímco já mám jenom jeden. Když jsem ho tehdy porazil, hrál jsem lépe než obvykle. Musím to předvést znovu, není jiná možnost,“ uvedl Medveděv.

Oslava s položeným telefonem

Šestatřicetiletý Djokovič se probojoval do 36. grandslamového finále a desátého na US Open. V New Yorku může získat čtvrtý titul a první od roku 2018. Předloni hrál rovněž o trofej, loni na turnaji nebyl kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru.

„Toto jsou zápasy, které mě inspirují k tomu, abych se každý den probouzel a pracoval tvrdě jako mladí kluci. Nemůžu být šťastnější, že jsem se dostal do dalšího grandslamového finále,“ řekl po semifinále Djokovič, který při oslavách napodobil Sheltonovo vítězné gesto s položením telefonu, za což sklidil pískot některých fanoušků.

„Miluju Benovu oslavu. Říkal jsem si, že je to velmi originální, a zkopíroval jsem to. Ukradl jsem mu oslavu,“ vysvětlil Djokovič. „Jako dítě jsem se učil, že napodobování je nejupřímnější forma lichotky,“ reagoval Shelton.

Djokovič se pokusí oplatit Medveděvovi dva roky starou finálovou porážku.

„Celkově jsem se svým tenisem a tím, jak se cítím na kurtu, opravdu spokojený. Nyní si mě čeká ta největší výzva - boj o další grandslamový titul. Vím, že každé grandslamové finále může být tím posledním. Je to téměř jako dárek, který musím přijmout. Před deseti lety jsem si říkal: Hele, mám před sebou ještě dost let. Nevím, kolik jich mám před sebou teď, nebo kolik let budu moct hrát čtyři grandslamy za sezonu,“ zmínil.

Na tenisový důchod ale ještě nemyslí. Zatím nemá ani důvod, nastupující generaci stále stačí. „Pokud dostanu v dřívějších fázích grandslamů na zadek od mladých kluků, pak si asi řeknu: Dobře, možná je čas jít dál. Ale zatím mám stále pocit, že jsem ve hře,“ vzkázal soupeřům.

Rodák z Bělehradu má již od 1. kola jistotu jistotu, že se po US Open vrátí na post světové jedničky. Čtyřiadvacátým grandslamovým triumfem se může v pozici nejúspěšnějšího tenisty vzdálit Španělu Rafaelu Nadalovi (22) a vyrovnat absolutní rekord Australanky Margaret Courtové.

Djokovič je také třetím hráčem v historii, který má na US Open trojciferný počet startů. Více zápasů tam odehráli jen Švýcar Roger Federer (103) a Američan Jimmy Connors (115).

Pokud šesatřicetiletý Srb vyhraje nedělní finále, stane se nejstarším vítězem US Open v otevřené éře. Když Ken Rosewall triumfoval v roce 1960, bylo mu 35 let.