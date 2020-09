Češky na US Open? Mají šanci na úspěch, míní tenisový expert

Nepředvídatelný turnaj, v němž může kdokoli porazit kohokoli. Takovou nálepku dostalo tenisové US Open, které včera začalo na kurtech v New Yorku. Koronavirové zmatky mohou hrát do karet i českým tenistkám. Vždyť ty na rozdíl od mnoha konkurentek mají od května v nohou řadu turnajů. Nejprve na české, pak i zahraniční půdě.

Karolína Plíšková na US Open | Foto: Profimedia.cz