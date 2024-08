Skvělé výkony na tenisovém US Open předvádí Tomáš Macháč. Český reprezentant na betonovém grandslamu postoupil poprvé v kariéře do 3. kola. Nasazenou šestnáctku Sebastiana Kordu, kterého trápila bolest v pravé ruce, porazil 6:4, 6:2, 6:4. Dohrála naopak Karolína Plíšková, jež utkání proti turnajové pětce Jasmine Paoliniové z Itálie vzdala po třech výměnách kvůli zranění levé nohy.

Třiadvacetiletý Macháč zatím pokračuje na dvorcích v New Yorku bez ztráty setu a postoupil do 3. kola na třetím letošním grandslamu. Do této fáze se dostal i na Australian Open a Roland Garros.

Duel proti o rok staršímu domácímu zástupci, jehož táta reprezentoval Česko, vyhrál za dvě hodiny a pět minut.

Rodák z Berouna přišel v utkání jako první o servis, od stavu 2:4 ale vyhrál čtyři hry po sobě a získal první set. Na začátku druhé sady vybojoval český tenista brzký brejk a Korda si vzal za stavu 1:2 pauzu na ošetření ruky. Pauza mu nepomohla a přišel i o druhý set.

Ve třetí sadě ještě syn vítěze Australian Open z roku 1998 zabojoval. Prolomil Macháčovo podání a ujal se vedení 3:0, ale znovu si nechal ošetřit pravou ruku. Macháč poté vývoj zvrátil. Od stavu 1:4 vyhrál zbývajících pět her a mohl slavit postup.

V dalším kole narazí na Belgičana Davida Goffina, nebo Francouze Adriana Mannarina.

Finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková odehrála proti Paoliniové pouhé tři výměny. Za stavu 15:15 si podvrtla kotník na levé noze a utkání vzápětí vzdala. Dvaatřicetiletá Plíšková dohrála ve Flushing Meadows ve stejné fázi jako vloni. Paoliniová narazí příště na přemožitelku Lindy Noskové Juliu Putincevovou z Kazachstánu.

O postup do 3. kola zabojují dnes další tři čeští zástupci. Marie Bouzková čelí Rusce Ljudmile Samsonovové, Karolína Muchová vyzve čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Ósakaovou z Japonska a Jakub Menšík se střetne s Australanem Tristanem Schoolkatem.