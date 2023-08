Třetí hrací den v areálu Flushing Meadows nabídl českým tenisovým fanouškům skvělou podívanou. Jako první si postup do třetího kola hlavní soutěže připsala Karolína Muchová, která si poradila s Polkou Frechovou. Stejný počin se o pár hodin později povedl rovněž Jiřímu Veselému s překvapením letošního US Open Jakubem Menšíkem. V turnaji naopak končí Petra Kvitová, jež v noční noční bitvě na centrkurtu Arthura Ashe nestačila na bývalou světovou jedničku Caroline Wozniackou.

Třiatřicetiletá rodačka z Bílovce končí na letošním americkém grandslamu už ve druhém kole. Jedenáctá hráčka světového žebříčku Kvitová nestačila v nočním duelu na centrálním dvorci na Dánku Caroline Wozniackou, které podlehla po více než dvou hodinách boje 5:7 a 6:7. Wozniacká si tak připsala první triumf nad hráčkou z elitní stovky jen necelý měsíc po návratu z mateřské přestávky.

Česká tenistka však nenechala bývalé světové jedničce nic zadarmo, za nepříznivého stavu 4:5 ve druhém setu dokonce dokázala odvrátit dva mečboly. V závěru si obětavou hrou vynutila tiebreak, v něm už ovšem na Wozniackou nestačila. Kvitová se po celou dobu utkání nemohla pořádně opřít o svůj servis, soupeřce postupně darovala hned 13 brejkbolů. A i když devět z nich zvládla odvrátit, na rozjetou Dánku to bylo málo.

„Je vždycky velice těžké hrát proti Caroline, její forhend je pořád stejný jako dříve. Byla to velká bitva, nicméně dnes jsem nepodala úplně nejlepší výkon. Od Montréalu mě trápí zdraví, na to se ale nechci vymlouvat. Hrála skvělý tenis, přesně jak jsem očekávala,“ řekla po utkání Kvitová.

Veselý i Menšík postupují do třetího kola

Za to velice úspěšný den prožila v New Yorku mužská složka. K životnímu výkonu se v areálu Flushing Meadows vystřílel Jíří Veselý, jenž si ve druhém kole amerického grandslamu střihl úspěšný čtyřhodinový maraton s favorizovaným Argentincem Franciscem Cerundolem. Nasazenou dvacítku turnaje přetlačil po setech 7:6, 6:2, 3:6, 2:6 a 7:6.

Rodák z Příbrami si v utkání vypracoval slibné vedení 2:0 na sety, o které však postupně přišel a v závěrečné sadě byl dokonce blízko porážky. Za stavu 5:6 v jeho neprospěch totiž argentinský tenista podával na vítězství, Veselý však tuto těžkou situaci ustál a dostal set až do tiebreaku. A v tom už měl jednoznačně navrch.

„Dnes rozhodla bojovnost. V pátém setu jsem držel dlouho servis, ale pak jsem ho jako první ztratil. První podání jsem v závěru netrefoval. Utáhl jsem to hlavou, která velice často bojuje proti mně. Dneska jsem ale důležité stavy ustál,“ pochvaloval si postup do další fáze turnaje Veselý. Postupem do 3. kola US Open zároveň vyrovnal své maximum z roku 2015. V dalším kole narazí Veselý na Chorvata Bornu Goja.

Na skvělý výkon Veselého navázal také jeho mladší krajan Jakub Menšík, jenž se postupem do 3. kola US Open stal nejmladším hráčem, kterému se to povedlo od roku 1990. V New Yorku si totiž poradil s francouzským kvalifikantem Titouanem Droguetem, jehož za necelé tři hodiny porazil 3:6, 6:2, 7:6 a 6:3.

Sedmnáctiletý talent si v utkání vedl skvěle zejména na podání, které ztratil pouze jednou. Zcela rozhodující pak byla třetí sada, kterou mohl prostějovský rodák rozhodnout již za stavu 6:5. Na servisu francouzského hráče však nevyužil dva setboly, a tak dějství dospělo až do tiebreaku, ve kterém už Menšík dominoval.

„Po tom první setu, který jsem prohrál 3:6 a necítil jsem se kvůli podmínkám úplně komfortně, bylo důležité zachovat chladnou hlavou a hrát tak, jak jsme se na něj připravili. Tudy vedla cesta. Obzvlášť s takovým typem soupeře, který vyběhá úplně všechno a hraje opravdu nechutné balóny,“ prozradil po utkání Menšík.

V dalším kole závěrečného grandslamu sezony se talentovaný teenager utká s domácím favoritem Taylorem Fritzem.