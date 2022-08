Úspěch českých teenagerek. Nosková s Fruhvirtovou se kvalifikovaly na US Open

ČTK

Sedmnáctileté tenistky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová se probojovaly z kvalifikace poprvé v kariéře do hlavní soutěže grandslamového US Open. Loňská vítězka juniorského Roland Garros Nosková porazila Rusku Anastasii Zacharovovou 6:2, 7:5, Fruhvirtová zdolala v posledním kvalifikačním kole Francouzku Chloé Paquetovou 6:4, 3:6, 6:3. Turnaj v New Yorku začne v pondělí.

Česká tenistka Linda Fruhvirtová. | Foto: ČTK