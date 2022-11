Úspěšný debut. Lehečka vstoupil do Turnaje mistrů mladých tenistů vítězstvím

ČTK

Český tenista Jiří Lehečka vstoupil do Turnaje mistrů pro hráče do 21 let v Miláně vítězstvím. S domácím Italem Francescem Passarem si na úvod Zelené skupiny poradil 4:1, 4:3 a 4:1.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Český tenista Jiří Lehečka na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně | Foto: ČTK