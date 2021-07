Uznejte, že to je poněkud zvláštní. Barbora Krejčíková přijela na Wimbledon jako čerstvá grandslamová vítězka a senzace tenisového světa, přitom na londýnské trávě ještě nikdy nevyhrála jediný singlový zápas v hlavní soutěži.

Úplně přesně řečeno: pětadvacetiletá Češka v ní nikdy ani nenastoupila, jen třikrát vypadla v kvalifikaci. Takže Krejčíkovou coby úřadující šampionku Roland Garros (a světovou jedničku v deblu) v úterý čekala lehce bizarní premiéra.

„Vlastně nevím, jak hrát na trávě, jak využívat své údery,“ přiznala Krejčíková před turnajem, kam k vlastnímu překvapení dorazila jako velká hvězda. Novináře pobavila třeba tím, když coby žasnoucí turistka obdivovala rozměry hlavní tiskové místnosti v All England Clubu. „Tak to pardon, to si musím vyfotit,“ rozesmála sál.

Dvojroli favoritky/debutantky zvládla s přehledem. Dánskou teenagerku Claru Tausonovou porazila hladce 6:3 a 6:2, byť hráčky musely kvůli dešti dlouho čekat, než na ně došla řada. Alespoň si Krejčíková svou wimbledonskou premiéru užila se vším všudy – nevyzpytatelné přeháňky k turnaji patří stejně neodmyslitelně jako jahody se smetanou.

„Šla jsem do zápasu bez očekávání. Věděla jsem, že musím bojovat o každý míč a nějak to dopadne,“ hodnotila Krejčíková. „Měla jsem trochu obavy z kurtu, protože když jsem na něm trénovala, přišel mi strašně rychlý. Teď byl v pohodě.“

Plíšková se po pomalém startu rozjela

Ve druhém kole čeká Krejčíkovou pravý opak mladičké Dánky. Utká se totiž s ostřílenou Němkou Andreou Petkovicovou, která hraje Wimbledon už podesáté.

Déšť v úterý na kurty nepustil Markétu Vondroušovou a Kateřinu Siniakovou. Výhry naopak slavily Tereza Martincová a turnajová osmička Karolína Plíšková – ta porazila i přes slabší start semifinalistku letošního Roland Garros Slovinku Tamaru Zidanšekovou 7:5 a 6:4.

„Od stavu 1:4 jsem hrála celkem slušně, takže pokud takhle budu hrát dál, můj vztah k Wimbledonu se možná zlepší. Uvidíme,“ pousmála se bývalá světová jednička, o níž je známo, že travnatý povrch rozhodně nepatří k jejím oblíbeným.