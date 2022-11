"Los je příznivý. Soupeři mohli být příjemnější, ale byly tam i těžší týmy. Ve hře byly také daleké výlety, například do Kolumbie," řekl v nahrávce pro média kapitán Jaroslav Navrátil. "Jen mě štve, že jsme asi tři nebo čtyři roky nehráli v České republice. Pro naše mladé kluky by to bylo před vlastními fandy daleko lepší. Tak to ale je a budeme se těšit na utkání do Portugalska," doplnil Navrátil, jehož výběr se naposledy doma představil v roce 2019 proti Nizozemsku.

Češi se letos udrželi v elitní společnosti díky úspěšné baráži s Izraelem, kterou vyhráli 3:1 na zápasy. V březnové kvalifikaci předtím neuspěli v Argentině.

Tým kapitána Navrátila figuroval v osudí jako dvanáctý nasazený celek. Opírat by se měl o 81. hráče světa Jiřího Lehečku. Do první stovky má nakročeno také Tomáš Macháč, který by se měl v pondělním žebříčku posunout na 98. místo. Jiří Veselý kvůli zranění stehenního svalu klesl na 112. příčku.

Los kvalifikace Davisova poháru (3. - 5. února 2023):

Portugalsko - Česko, Chorvatsko - Rakousko, Maďarsko - Francie, Uzbekistán - USA, Německo - Švýcarsko, Kolumbie - Velká Británie, Norsko - Srbsko, Chile - Kazachstán, Jižní Korea - Belgie, Švédsko - Bosna a Hercegovina, Nizozemsko - Slovensko, Finsko - Argentina.

"Tým se bude stavět na Jirkovi Lehečkovi s Tomášem Macháčem. Důležité bude mít v týmu i nějakého deblistu. Je tam Zdeněk Kolář nebo Adam Pavlásek. Uvidíme, zda bude na zápasy venku možnost pěti hráčů," uvedl Navrátil, jenž může povolat také Víta Kopřivu, Dalibora Svrčinu nebo Jakuba Menšíka.

Nejvýše postaveným portugalským hráčem je třiatřicetiletý Joao Sousa, kterému patří 82. místo. V první stovce také figuruje jednadevadesátý Nuno Borges. "Portugalci mají zkušený tým. Se Sousou hrál Macháč na olympiádě (zvítězil 2:1 na sety). Doufám, že kluci budou hlavně zdraví," podotkl kapitán.

V zimě, přesto na antuce

Přestože se kvalifikace uskuteční na začátku února, podle Navrátila se bude hrát zřejmě na antuce. "Kluci budou hrát na začátku roku na tvrdých površích a po nějakých deseti dnech od skončení Australian Open možná přijde na řadu Davis Cup na antuce. Bude potřeba se na to přetrénovat, je to přeci jen úplně jiný pohyb. Uvidíme, s čím Portugalci přijdou. Uděláme vše pro to, abychom přes celkem příjemného soupeře postoupili do finálového turnaje," řekl Navrátil.

Češi se utkají v samostatné historii s Portugalskem poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5:0. "I když se podle žebříčku nehraje, tak budeme mírným favoritem. Dal bych šance 55:45 pro nás," dodal Navrátil.

Na finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce se přímo kvalifikovali letošní finalisté Australané a Kanaďané. Divoké karty obdrželi Španělé a Italové.