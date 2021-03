Už od jejího úvodu ovšem nepanovala na kurtu zrovna přátelská atmosféra. Gauffová si stěžovala na to, že si Vondroušová při nadhozech chytila míč raketou. To se promítlo i do dalšího průběhu dění, obě hráčky na sebe během výměny stran gestikulovaly.

Nesportovní chování vrcholilo, hráčky se radovaly z nevynucených chyb soupeřky a vše vygradovalo ve třetí hře. Stav byl 1:1 a 15:30 při podání jednadvacetileté Češky, ta šla během výměny na síť stejně jako její protihráčka. Američanka hodlala takzvaně "zabít" míček, přitom ale málem "zabila" soupeřku - nepochopitelně zahrála prudkou smeč přímo do místa, kde stála Vondroušová.

Gauff goes for the body. Vondrousova stairs her down and shakes her head. #DDFTennis pic.twitter.com/3vlHrdg5EE