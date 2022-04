Když loni v srpnu dostal vakcínu proti koronaviru, od té doby to šlo s jeho výkony z kopce. Po turnaji Masters v Torontu se Humbert nechal naočkovat. A od té doby už nevyhrál. Světová osmačtyřicítka nestačila ani na hráče z druhé stovky a po čtyřech porážkách v řadě se rozhodla sezonu ukončit.

Francouz podstoupil lékařské testy, aby zjistil, co bylo příčinou jeho problémů. Vyšetření ale nic neodhalilo. Lékaři nakonec přišli s vysvětlením, že důvodem by mohla být reakce na vakcínu.

„Podstoupil jsem jsem všechny možné testy a nic jsme nenašli. Bylo to šílené. Lékaři říkali, že by mohla existovat souvislost s vakcínou, ale bylo zbytečné dál pátrat, protože o vakcíně toho ještě dost nevíme. Těžko říct, nejsem lékař,“ prozradil Hubert tento týden po vyřazení na turnaji v Monte Carlu.

Třiadvacetiletý tenista prý nastoupil k utkání deset dní po očkování. „Samozřejmě jsem chtěl hodně hrát, ale po hodině jsem měl všude křeče. Na konci sezony pro mě bylo velmi těžké trénovat. Po hodině jsem byl úplně vyčerpaný,“ svěřil se Hubert. „Musel jsem si dát tři týdny pauzu.“

S podobnými problémy se potýkal ještě na přelomu roku před Australian Open, kde vypadl hned v prvním kole. „Myslím, že se mé tělo dostatečně nezotavilo.“

Mimochodem, právě v Melbourne nemohl nastoupit hvězdný Novak Djokovič, který odmítá očkování. Z Austrálie byl vyhoštěn. Začátkem tohoto roku mluvčí ATP prozradil, že 99% tenistů v top 100 dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu.

Humbert není jediným tenistou, jehož tělo na vakcínu špatně reagovalo. „Nejsem jediný. Mluvil jsem o tom s ostatními a vím, že se to může stát. Bylo to těžké časy, chci na to všechno zapomenout.“

Humbert je představitelem nastupující generace francouzských tenistů. Levoruký mladík vyhrál už tři turnaje ATP a v žebříčku už se podíval na pětadvacáté místo. První titul na okruhu získal v roce 2020 v Auckland a stal se prvním francouzským vítězem v historii turnaje od roku 1956. V jednadvaceti letech byl zároveň nejmladším francouzským šampionem turnaje ATP. To se naposledy povedlo v roce 2007 legendárnímu Richardu Gasquetovi.