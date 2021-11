Jenže pak musela svoje rozhodnutí přehodnotit.

Před říjnovým Indian Wells byla třiadvacetiletá tenistka pozitivně testovaná na covid a turnaj v Kalifornii musela vynechat. Před Turnajem mistryň v mexické Guadalajaře se novinářům svěřila, že si v Miami nechala aplikovat jednorázovou dávku Johnson & Johnson. „Myslím, že teď mám jasno. Doufám, že jsem v bezpečí, protože už nechci zůstat v karanténě. Není to žádná legrace.“

Dvojnásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře prý neměla lehký průběh nemoci. „Zůstala jsem na pokoji 10 dní. Čtyři dny jsem byla opravdu nemocná, nemohla jsem se hýbat. Neměla jsem chuť, ani čich. Opravdu to nebylo úžasné období,“ vzpomíná.

