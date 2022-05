Nějaká útěcha na konto zasažené Ukrajiny? Kdepak, tu byste u tenisových legend a slavných organizací hledali marně. Veškerou smetánku naopak slízli Rusové, kteří byli označeni za nevinné a nespravedlivě trestané. Ze strany hráčů, internacionálů i světových asociací.

Proti postoji londýnského grandslamu se ihned po vyjádření ohradilo vedení ATP i WTA, k nimž se pak postupně přidala i řada současných tenistů v čele se světovou jedničkou Novakem Djokovičem.

Ano, přesně tím, jenž ještě několik málo týdnů zpátky posílal emotivní zprávy svým tenisovým parťákům bojujícím ve vojenském úboru na Ukrajině. Zprávu, ve které jednoznačně odsoudil veškeré kroky ruské strany. Ale nyní svou minci tak trochu otočil a poslal útěchu směrem ke Kremlu.

Není však zdaleka jediný. S velkým hněvem se k současné situaci vyjádřila také bývalá tenistka Martina Navrátilová, pochopení ruských a běloruských závodníků žádal mimo jiné i Djokovičův celoživotní sok Rafael Nadal.

„Myslím si, že to vůči mým kolegům není fér. Oni přeci za válku nemůžou,“ sdělil pětatřicetiletý Španěl médiím. „Uvidíme, jak se to bude v nejbližších týdnech vyvíjet, třeba se toto nešťastné rozhodnutí ještě změní,“ dodal.

Jenže problém je ten, že se to zřejmě nemá kam vyvinout. Opatření uvalila britská vláda, tudíž jakékoliv úpravy či úplné zrušení, které žádají tenisté na okruhu, je spíše utopickou myšlenkou. A povolovat potrestaným hráčům účast na základě písemného odsouzení invaze je jednoduše hloupost.

„Nedovedu si představit, co by to mohlo znamenat pro rodiny některých tenistů. Obávám se, že tady neexistuje správné řešení. Je mi všech strašně líto, ale moc dobře vím, že lidé z Wimbledonu nejsou v lehké pozici,“ prozradil bývalý vítěz travnatého mítinku Andy Murray.

Diplomatické vyjádření britského hrdiny alespoň na malou chvíli uklidnilo jinak rozvířené vody oceánu, avšak mír mezi tenisovými profesionály nevydržel příliš dlouho. Poté, co Djokovič odeslal apel na vedení tenisu, aby se s aktuálním děním začalo něco dělat, přišla naprosto nekompromisní odpověď z Ukrajiny.

O tu se postaral bývalý tenista Serhij Stachovskij, jenž v těchto dnech brání jako dobrovolný voják rodnou vlast před stále trvajícími ruskými útoky. Avšak spíše než srbského kamaráda si ve svém vyjádření vychutnal právě Nadala, jehož slova mu přišla naprosto nevhodná.

„Hráli jsme spolu, nastupovali jsme proti sobě na tour,“ začal svou zprávu na Twitteru. „Řekni mi tedy, prosím, jestli je fér, že se Ukrajinci teď nemohou vrátit domů? Jestli je fér, že ukrajinské děti nemohou hrát tenis? Jestli je fér, že Ukrajinci umírají?“ napsal rozhněvaný Stachovskij, jenž se jako jeden z mála hráčů může pyšnit skalpem Švýcara Rogera Federera.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU