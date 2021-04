Vypadá to, že udělal dobře - v žebříčku ATP se tlačí do elitní dvacítky a má nakročeno k velké budoucnosti.

Příběh italského multitalentu započal v malém horském městečku Sexten, kde se dvěma bývalým lyžařům a dnes kuchařům v horské chatě narodil malý Jannik. Od tří let pravidelně lyžoval, hrál fotbal, ale také rád pinkal o zeď. Na svahu byl opravdu výjimečný, mezi osmi a dvanácti lety patřil mezi nejlepší v Itálii. Vyhrál národní šampionát v obřím slalomu a zdálo se, že v Dolomitech roste velká lyžařská hvězda.

„Mým nejoblíbenějším lyžařem byl Bode Miller a tenistou zase Roger Federer,“ vzpomíná Sinner na své idoly.

Jak šel čas, tak i mladý šikula pochopil, že si bude muset vybrat. Sjíždět svahy, nebo létat po kurtu? Velice těžké chvíle. Ve třinácti letech však musel učinit klíčové rozhodnutí. Společně s rodinou nakonec zvolili tenis.

U moře bez peněz

„Lyžování bylo nebezpečné, když špatně spadnete, můžete si zruinovat celou sezonu, ne-li kariéru. Navíc při něm jen valíte dolů a nevíte, jestli jste rychlejší, nebo pomalejší než ti ostatní,“ přiznává Sinner. To pro tenis měl od počátku větší slabost. „Vidíte svého soupeře, víte, jestli vedete, nebo prohráváte, zkrátka poznáte, jestli je potřeba něco změnit, nebo ne,“ dodává.

Opustil své nejbližší a přestěhoval se na Italskou riviéru, aby zde trénoval v tenisové akademii Piatti pod vedením legendárního Riccarda Piattiho (bývalý trenér Novaka Djokoviče nebo Marie Šarapovové, pozn. aut.).

Jenže první měsíce trénoval Jannik pouze dvakrát týdně, z finančních důvodů si rodina nemohla dovolit platit více. Co dále s rozjetým mladíkem?

Tehdy mu vyšla vstříc samotná organizace, která v Sinnerovi viděla obrovský talent.

Rodině se ulevilo. Více tréninků, více zápasové praxe. Díky tomu začal působit na okruhu ITF Junior, kde se dva roky potkával se stejně starými soupeři. To bylo italskému zrzkovi přeci jen málo.

Trofej na turnaji teenagerů

Přišel rok 2018 a s ním jeho debut mezi seniory. Klíčový ročník však zaznamenal o rok později. Sezonu začal vítězstvím na challengeru doma v Itálii, v průběhu přidal další dva a zapsal se tak poprvé do tenisové historie. V sedmnácti letech se stal nejmladším držitelem tří challengerových trofejí v jednom roce, když překonal rekord francouzského Richarda Gasqueta z roku 2003.

Během roku 2019 obdržel také první divoké karty mezi elitou na ATP Tour. Dokázal porazit třeba Gaela Monfilse, Steva Johnsona, zahrál si s legendárním Stanem Wawrinkou či řeckým objevem Tsitsipasem. Jméno Sinner se pomalu ale jistě dostávalo do povědomí široké tenisové veřejnosti. Jenže největší turnaj jej teprve čekal na domácí půdě.

Svůj životní rok zakončil na setkání nejlepších hráčů do 21 let v Miláně (Next Gen ATP Finals), kam přijel jako nejmladší účastník osmičky startujících. Nikdo od mladého Sinnera nečekal zázraky. Jenže to byla chyba. Další šok byl na světě. Prošel suverénně základní skupinou a ve finále srazil do té doby neporaženého Australana Alexe de Minaura.

Turnaj ovládl jako jeho nejmladší šampion a odvezl si prémii 372 tisíc dolarů, tedy více než činil jeho dosavadní výdělek v celé kariéře.

Z šesté stovky rázem poskočil v žebříčku na 78. místo. Neuvěřitelný posun během dvanácti měsíců. „Upřímně, zatím jsem nic nevyhrál,“ skromně líčil po úspěchu. „Po čtyři roky jsem dřel na maximum, a proto se konečně forma dostavila,“ dodal.

Na čí konto putuje největší zásluha? Velký podíl na jeho zlepšení má právě trenér Piatti, jenž je se Sinnerem od počátků v italské akademii. Během kariéry mu kolem rukou prošlo hned několik zvučných jmen a podobná budoucnost je předpovídána i mladému Italovi.

Pochvala od legend

„Ten kluk má potenciál vyhrát mnoho grandslamů, svým klidným vystupováním mi připomíná Federera,“ prozradil na jeho adresu legendární John McEnroe. Jeho kolegyně Chris Evertová též s chválou nešetřila: „Hraje, jako by na velké scény patřil, je výjimečný.“

Další rok, další raketový vzestup. První vítězství na grandslamech, porážky velkých jmen, jakými jsou Zverev, Goffin či Tsitsipas, kterému tak oplatil rok starou porážku. Na odloženém French Open dokráčel dokonce do čtvrtfinále, tehdy skončil až na raketě světové jedničky Rafaela Nadala. Stal se tak prvním mužským čtvrtfinalistou francouzského grandslamu při svém debutovém startu od Španělovy premiéry v roce 2005.

Na závěr roku přidal třešničku na pomyslný dort. Na turnaji v Sofii vybojoval první titul, což dokázal jako nejmladší vítěz na okruhu ATP. Tento veleúspěšný rok jej katapultoval do třetí desítky v žebříčku.

Také rok 2021 začal ve velkém stylu. Navázal na skvělé výkony z konce uplynulého ročníku a dominoval v přípravném turnaji v australském Melbourne. Ve finále přetlačil svého krajana Travagliu a definitvně se usídlil na 23. místě na světě. Naposledy dal o sobě vědět minulý týden, když předvedl další fenomenální jízdu v Miami. Ta skončila až ve finále, polský ranař Hubert Hurkacz byl nad jeho síly.

„Obrovská pocta, jsem neuvěřitelně šťastný, že jsem se zařadil mezi taková jména,“ prohlásil Sinner poté, co se dozvěděl, že je teprve čtvrtým teenagerem, který se v USA prodral do finále.

Dostal se tak do společnosti Nadala, Andreho Agassiho a Djokoviče, jenž se pak v průběhu kariéry stali světovými jedničkami.