Nejprve vyhrál US Open a teď o víkendu jako novic pomohl české reprezentaci k postupu v Davis Cupu.

Popořadě: Minulou neděli ovládl při svém posledním startu na juniorském grandslamu dvouhru na US Open. Na žádné velké oslavy nebyl čas, druhý den se letecky přesunul do Bosny, kde se záhy dozvěděl, že prožije daviscupovou premiéru. Kapitán Jaroslav Navrátil využil toho, že je na vítězné vlně a nominoval ho do dvouher vedle české jedničky Jiřího Veselého.

Forejtek nejprve v úvodní dvouhře zdolal bosenskou jedničku Mirzu Bašiče 7:5, 6:4. „Je to něco jiného, když hrajete za tým. Zpočátku jsem byl nervózní, nejistý. Přece jen to byla premiéra v Davis Cupu, ale brzy jsem se uklidnil. Jsem hrozně rád, že se mi povedlo vyhrát,“ řekl.

To nebylo vše. V neděli pak dokonce zařídil vítězný bod, když v třísetové bitvě přemohl Tomislava Brkiče.

Motivace neschází

Forejtkovo daviscupové spojení s Veselým bylo tak trochu i symbolické. 18letý rodák z Plzně se totiž stal prvním českým šampionem grandslamové juniorky ve dvouhře od Australian Open 2011. A tam tehdy triumfoval právě Veselý.

Před ním dosáhli na podobný úspěch v roce 2006 na US Open Dušan Lojda, v roce 1992 ve Wimbledonu David Škoch a v roce 1978 na French Open a Wimbledonu Ivan Lendl. „O motivaci mám tedy postaráno,“ řekl Forejtek v New Yorku.

Po životním triumfu prožíval emotivní chvíle. „Je skvělé být grandslamovým vítězem. Nabral jsem hodně zkušeností,“ říkal Forejtek na tiskové konferenci. Letos se přitom už radoval ve čtyřhře na Australian Open i ve Wimbledonu. Uznal ale, že po singlovém triumfu s ním emoce cloumaly daleko víc.

Samotné vítězství na ju-niorském grandslamu ale úpěšnou kariéru nezaručí. Stačí se podívat na někdejší talenty Lojdu či Škocha: ti se v dospělém tenise nikdy neuchytili. Potvrdí Forejtek pověst velkého příslibu?

Ze sportovní rodiny

Přitom zřejmě nechybělo mnoho a mohl se místo s raketou po kurtech prohánět po zasněžených svazích. Rodina totiž trávila část roku ve Špindlerově Mlýně, kde jeho otec Ladislav pracoval. Starší bratr Filip zůstal lyžování věrný, reprezentoval i na olympiádě a mistrovství světa. Otec je dnes zase předsedou svazu lyžařů.

U Jonáše ale nakonec převládly geny z maminčiny strany: pradědeček Pavel Macenauer hrál za první republiky Davis Cup a reprezentoval i na OH v Paříži v roce 1924.

Mladý tenista je členem plzeňské Škody, ale trénuje pod dohledem Jana Mertla i na pražské Štvanici. Tenisový talent podědila i jeho desetiletá sestra Eliška. Po návratu z Bosny bude Forejtek dohánět školní povinnosti, studuje Sportovní gymnázium v Plzni. A pak se chystá uzavřít mládežnickou kapitolu, na Masters v čínském Čcheng-tu hodlá uhájit pozici světové jedničky mezi juniory.

Pak už definitivně zamíří mezi dospělé tenisty. Vybojuje si místo na slunci?