Pokud jde o Berdycha, ten na okruhu ATP neslavil výhru od konce února. Začátkem roku sice prožíval úspěšný návrat na kurty po vleklých zdravotních problémech, jenže tělo nevydrželo být fit moc dlouho. Od únorového klání v Dubaji stihl jen starty v Indian Wells a ve Wimbledonu. Pokaždé se poroučel v prvním kole.

Ještě jeden pokus

„Pokud by se mi něco takového stalo na začátku kariéry, bylo by to frustrující. Je snadnější se s tím vyrovnat, když už mám všechny ty zkušenosti. Prostě si užívám situace, které jsem nikdy v kariéře neprožil, snažím se najít cestu a beru to jako novou výzvu,“ řekl třiatřicetiletý Berdych, který tento týden testuje formu na turnaji ve Winston-Salemu.

Někdejší dlouholetý příslušník elitní desítky v žebříčku klesl až do druhé stovky a kdekdo už mu prorokoval konec profesionální dráhy, čahoun z Valašského Meziříčí se však stále nevzdává. V prvním kole ve Winston-Salemu zdolal ve třech setech Itala Andrease Seppiho a po půl roce se tak dočkal výhry na turnaji.

„Nebyla to zrovna hezká výhra, ale počítá se,“ komentoval to Berdych, jenž se dnes utká se Srbem Filipem Krajinovičem. „Mám za sebou hodně těžké období. Z lásky k tenisu jsem si ale dopřál ještě jeden pokus o návrat. Dal jsem si čas na přípravu, snad odehraju pár zápasů tady i na US Open a pak uvidím,“ popsal své plány.

Oteklé předloktí

Kvitová měla kouzelný start letošní sezony. Vyhrála turnaj v Sydney, na Australian Open se probila až do finále, o titul pak hrála i v Dubaji. V dubnu triumfovala ve Stuttgartu, pak se ale začaly kupit problémy. Kvůli zraněnému předloktí přišla o Roland Garros i většinu travnaté sezony. Po Wimbledonu už nastoupila jen v Cincinnati a hned prohrála.

„Předloktí se mi už pěkně hojilo, ale pak se najednou něco pokazilo. Po Wimbledonu jsem si dala deset dní volna, a když jsem začala znovu trénovat, oteklo mi to jako tenisák,“ postěžovala si devětadvacetiletá hráčka. V žebříčku WTA se drží v top ten (po Cincinnati je stále šestá), zdravotní trable však pokračují.

Před US Open plánovala nastoupit na divokou kartu na novém turnaji v Bronxu, jenže se na poslední chvíli odhlásila. „O předloktí se opravdu musím pořádně starat. Nevím, jaký to může mít vývoj,“ přiznala nejistotu ohledně blížícího se posledního grandslamu sezony.

Kvitová zároveň připouští, že zdravotní komplikace možná souvisejí s následky zranění, které utrpěla koncem roku 2016 při přepadení ve svém prostějovském bytě. „Může to souviset. Jizvy na prstech a ruce pořád nejsou stoprocentně zahojené, raketu kvůli tomu držím trošku jinak, a proto možná vznikla trhlina,“ uvedla. Stihne se dát před US Open do pořádku?