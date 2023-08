Na konci března oslavil už osmatřicáté narozeniny, navzdory tomu se však nadále udržuje mezi absolutní tenisovou špičkou. Naposledy se legendární Švýcar Stanislas Wawrinka vyznamenal na svém oblíbeném turnaji v chorvatském Umagu, kde si proklestil cestu až do finále. Jeho následný emotivní projev v rámci slavnostního ceremoniálu ihned obletěl celý tenisový svět a držitel tří grandslamových titulů se neubránil ani jedné velice kuriózní gratulaci od svého kolegy z branže.

Švýcarský tenista Stanislas Wawrinka. | Foto: Profimedia

Svou honbu za sedmnáctým titulem na okruhu ATP započal naprosto fantasticky. Do chorvatského Umagu, kde už navíc jednou triumfoval v roce 2006, si švýcarský tenista Stan Wawrinka opět přivezl skvělou formu, která mu vynesla až účast v přímém boji o turnajové prvenství. Tentokrát už ovšem bez zdárného happyendu.

Nezbývalo však mnoho a osmatřicetiletý rodák z Lausanne se mohl po šesti letech čekání zase radovat ze zisku vzácné trofeje. Ve finále dlouho vzdoroval o patnáct let mladšímu Australanovi Alexeiovi Popyrinovi, nakonec ale po třísetovém trháku padl. I přesto si po skončení duelu doslova podmanil tribuny centrálního dvorce přímořského areálu.

Zejména svým emotivním projevem, při kterém dohnal k slzám i sám sebe. „Vím, že brečet je hloupé, ale já tento sport tolik miluju a vy všichni ho děláte ještě výjimečnějším. Moc doufám, že se sem budu moct ještě vrátit,“ pronesl někdejší třetí hráč světa, jenž se po sérii zdravotních problémů dokázal vyšplhat zpět mezi elitu.

V žebříčku ATP momentálně patří Wawrinkovi 48. místo a podle charismatického Švýcara zatím není odchod do sportovního důchodu na pořadu dne. Pomyslný klobouk poté smekl i jeho finálový přemožitel. „Vyrostl jsem na tvém tenise. Bylo mi velkou ctí, že jsem si proti tobě mohl zahrát finále. Vždyť já ti fandil snad v každém grandslamovém finále, které jsi hrál,“ řekl Popyrin.

Stan je slušný pijan, když má formu

Na trojnásobného grandslamového šampiona se tak okamžitě vyřítily gratulace ze všech stran. K povedenému vystoupení blahopřáli Wawrinkovi fanoušci, bývalí tenisté i současní kolegové z branže. Včetně francouzského bouřliváka Benoita Pairea, který přispěchal se vskutku originální zdravicí. Dle jeho slov má totiž nestárnoucí Švýcar mnohem více jedinečných schopností.

„Stan je slušný pijan, když má formu. Už několikrát se se mnou opil do němoty. Já byl druhý den hotový, neschopný vstát z postele a on? Pět hodin v kuse dře na kurtu, potí se a trénuje. Není moc lidí, co by tohle dokázalo,“ sdělil Paire prostřednictvím svého účtu na Instagramu.

Nutno říct, že v oblasti alkoholu a všemožných bujarých večírků patří francouzský potížista skutečně mezi vybranou smetánku. „Nejsem přímo alkoholik, ale když je nějaká párty, tak za to umím vzít a nemám žádné limity,“ přiznal. I proto se rozhodl svému staršímu kolegovi vyseknout upřímnou poklonu.

A zatímco jeden se nyní potácí až ve druhé stovce žebříčku a na turnajích poutá pozornost spíše nejrůznějšími výstřelky, ten druhý nadále přesvědčuje tenisovou veřejnost o tom, že věk je opravdu jenom číslo. Podobně jako tak činil již dříve jeho zkušenější krajan Roger Federer.