„Sobota a neděle tohoto měsíce budou pro mě nezapomenutelné,“ rozplývala se Krejčíková na konci náročného turnaje. S parťačkou Kateřinou Siniakovou se chystala na oslavnou večeři v centru Paříže. „Dáme si skleničku šampaňského. Normálně nepiju, ale je čas na oslavu,“ smála se.

Rozhodně je co slavit. Získat v Paříži double, to se před Krejčíkovou povedlo legendám Martině Navrátilově nebo Chris Evertové. Od ní si Krejčíková vysloužila respekt. „Dokázala se s tlakem vyrovnat velmi dobře,“ chválila osmnáctinásobná grandslamová šampionka Chris Evertová.

„Ještě mi to nedochází. Přijde to později, až se podívám, které ostatní hráčky to vyhrály,“ soukala ze sebe nečekaná vítězka.

Ještě loni na provinčním turnaji ITF ve Frýdku-Místku si míčky musela sbírat sama. Ve čtvrtfinále vypadla s krajankou Miriam Kolodziejovou, dnes 418. hráčkou žebříčku. O devět měsíců později je z ivančické rodačky grandslamová šampionka z TOP 20. A taky milionářka. Za své dva tituly si vydělala celkem skoro 1,69 milionů eur, v přepočtu téměř padesát milionů korun.

„Je to příjemné, mám radost, je to nádherné, nedá se to popsat. Je to zajímavý pocit a těším se, jak to bude dál,“ líčila svoje dojmy po premiérovém grandslamovém titulu.

Teď je čas slavit a taky odpočívat. Krejčíková strávila na pařížských kurtech skoro čtyřiadvacet hodin. „Jsem unavená. Bolí mě nohy, ale vážné to není. Potřebuju zrelaxovat. Těším se na rodinu a své přátele.“

Další výzvou bude Wimbledon. A taky olympiáda.