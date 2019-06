Jedno semifinále na challengeru v Austrálii, jinak velká bída. Mizérii první půle roku podtrhl tenista Jiří Veselý na domácím podniku v Prostějově. Obrat k lepšímu by mohl přinést start travnaté části sezony, jenže českému hráči hrozí, že bude muset jít po letech bojovat do wimbledonské kvalifikace. „Čekám, až se to někde zlomí a podaří se mi uhrát nějaký výsledek,“ neztrácel naději ani po krachu na domácí půdě.

Na oblíbený antukový podnik dorazil s cílem zlomit podprůměrnou sezonu a zapsat se do historie Czech Open jako čtyřnásobný vítěz turnaje. Jenže Veselý vypadl hned ve svém prvním prostějovském vystoupení – prohra se Švýcarem Sandrem Ehratem s pětadvacetiletým domácím tenistou pořádně zamávala.

„Prožíval jsem velmi těžké období,“ přiznal hráč, který se propadl až na 107. místo světového žebříčku.

Prostějovské zklamání se snažil odčinit alespoň ve čtyřhře. Po boku sedmnáctiletého Jiřího Lehečky došel až do finále Czech Open, což mu vylepšilo pošramocené sebevědomí. „Třeba to se mnou není herně až tak špatné, jako to vypadá v hlavě. Je potřeba se od něčeho odrazit,“ hlásil Veselý po finálovém utkání, které skončilo porážku české dvojice. „Čtyřhra přesto byla trošku útěcha. Dojít do finále je dobrý výsledek a snad mě nakopne k další práci.“

Jenže tohle není disciplína, ve které by jej takový úspěch mohl zcela uspokojit. „Pro mě je teď singl priorita, abych se vrátil na pozice, na kterých bych chtěl být,“ prohlásil Veselý.

NAKOPNE JEJ TRÁVA?

Kudy vede cesta zpět do elitní stovky či padesátky? Travnatý povrch, na který se nyní přesunul kolotoč turnajů ATP, by mohl znamenat začátek strmé cesty žebříčkem. „Na trávu mám výborné vzpomínky,“ těší se Veselý. Loni si připsal největší úspěchy sezony právě na nejrychlejším povrchu. V turecké Antalyi vybojoval semifinále, na posvátné wimbledonské trávě vyhrál tři zápasy.

Jenže letos má těžší výchozí pozici. „Začnu příští týden na trávě v Anglii na challengeru v Ilkley a potom už bude následovat buď turnaj ATP Antalye, nebo wimbledonská kvalifikace,“ prozradil Veselý.

Start v hlavní soutěži Wimbledonu je totiž v ohrožení. Urostlý Čech se nachází jako šestý hráč pod čarou a pokud nezačnou chodit omluvenky, bude muset po šesti letech do zrádné kvalifikace. „Člověku nezbývá nic jiného, než to hodit za hlavu a pracovat. V singlu potřebuji získat trošku víc klidu, k čemuž by mi mohly pomoci také vítězné zápasy ve čtyřhře. Potřebuji se uvolnit,“ uvažoval Veselý.

Dostat se na Wimbledon je pochopitelně nejbližší cíl. „Dvakrát jsem tam uhrál čtvrté kolo a jednou třetí kolo. Nikdy jsem tam neprohrál hned na úvod, takže výsledky tam mám nejstabilnější. Ale letos je to obtížnější, takže uvidíme, co nám to přinese,“ dodal Veselý.