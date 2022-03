Nick Kyrgios začal osmifinálové utkání na turnaji v Miamu od začátku podrážděně. Hned v úvodní hře dostal varování za to, že si stěžoval na rychlost kurtu a zvuky vysílačky z umpiru, kde seděl brazilský rozhodčí Carlos Bernardes. „Tohle je jeden z největších turnajů a vy nejste schopni dělat svojí práci. Proč ta vysílačka není vypnutá? Je to trapné! Fakt by mě zajímalo, co s vámi je. Vždyť i diváci vás nenávidí," soptil Kyrgios.

Na konci úvodního setu v tie-breaku už přišla ztráta fiftýnu. Šestadvacetiletý Australan totiž známému na tribuně řekl, že by zápas jako rozhodčí odřídil mnohem lépe. Po následné penalizaci od rozhodčího Kyrgios zuřil, až vzteky rozmlátil raketu.

Ve druhém setu už to byla jednoznačná záležitost. Odevzdaný Kyrgios podlehl talentovanému Sinnerovi 3:6 a v Miami vypadl v osmifinále. „Jsi absolutní klaun," řval Kyrgios na brazilského rozhodčího a odmítl mu podat ruku.

Nick Kyrgios unfortunately fell back into his failings…



Dá se tak očekávat, že Kyrgios dostane od tenisové federace ATP další pokutu. Ta poslední se datuje do únoru, kdy za hození rakety, při kterém jen těsně netrefil podavače míčků vyfasoval 25 tisíc dolarů. „ATP to přehlédne, nikdo o něm nenapíše nic špatného, všichni na to prostě zapomenou a on se zase objeví na dalším turnaji. Já naopak budu terčem negativních komentářů, moje partnerka také, moji trenéři… Ale na to ATP kašle," okomentoval roztržku se sudím Kyrgios.