Rodačka z ruského Togliati v době vpádu Putinových vojsk na Ukrajinu prokazuje, že je nejenom výbornou sportovkyní.

V prvním kole na turnaji v Berlíně totiž pomohla ukrajinské tenistce Anhelině Kalininové, kterou ve vzájemném duelu postihly křeče. Kasatkinová za potlesku fanoušků přispěchala s pytlíkem ledu, který Kalininové pomohl od křečí. „Neviděla jsem, co se stalo, bylo to už po výměně, a když jsem otočila hlavu, seděla na trávě. Tak jsem rychle popadla trochu ledu a donesla jí to,“ řekla Kasatkinová po utkání, ve kterém nakonec zvítězila 5:7, 6:3 a 6:1.

????The first racket of #Russia Daria Kasatkina helped #Ukrainian Angelina Kalinina when she was injured