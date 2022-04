Když si šli hráči po utkání potřást rukou k síti, nastalo něco, co nikdo nečekal. Kouame nejprve podal soupeři ruku, ale hned vzápětí mu vrazil facku. Poté se mezi tábory obou hráčů strhla rvačka.

Na záběrech, které se rychle rozšířily po sociálních sítích, je vidět, jak Kouameho někdo udeřil do hlavy a vyděšený tenista se dal na útěk.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France ?? slaps Raphael Nii Ankrah ?? after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ