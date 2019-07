„Serena, to je beznaděj, proti ní jsem tintítko,“ řekla Barbora Strýcová před pěti lety v televizním pořadu Show Jana Krause. Letos nejenom ona, ale i všichni čeští fanoušci doufali, že by se nějaký ten recept přece jen mohl najít.

Bohužel se tak ale nestalo. Strýcová začala dobře a při prvních dvou podáních Williamsové se dostala do stavu 30:30. Ani k jednomu brejkbolu to ale nevedlo, naopak hned druhý servis česká hráčka ztratila. Serena Williamsová totálně diktovala tempo hry. Buď provedla lehkou chybu, anebo zahrála nechytatelný vítězný míč. Za 28 minut zvítězila 6:1 a dala jasně najevo, že Strýcová to bude mít velice těžké.

Jednoznačný postup Williamsové

Williamsová jednoznačně mířila za svým jedenáctým postupem do finále londýnského turnaje. Skvěle trefovala první servis, rozdělovala míčky na čáry a absolutně nepouštěla českou debutantku v semifinále grandslamu do její hry. Strýcová navíc zřejmě laborovala s drobným zraněním, protože se po výměnách několikrát protahovala a ulevovala si.

Tohle všechno předznamenalo i druhý set, ve kterém sympatická česká hráčka uhrála pouze o jediný gem víc a po 61 minutách zápasu gratulovala své soupeřce k postupu do finále. V něm nastoupí Serena Williamsová proti Simoně Halepové.