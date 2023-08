Po třech a půl letech je konečně zpátky na místě, kde to vždycky měla nejradši. Někdejší světová jednička Caroline Wozniacká si v úterý připsala vítězný comeback po mateřské pauze, když v úvodním kole turnaje v Montrealu porazila australskou kvalifikantku Kimberly Birrellovou. A dánská hvězda, které po utkání gratuloval dokonce i slavný kolega Novak Djokovič, si tak už pomalu brousí zuby na ostře sledovaný souboj s čerstvou wimbledonskou královnou Markétou Vondroušovou.

Dánská tenistka Caroline Wozniacká je zpět po mateřské pauze. | Foto: Profimedia

Na elitní scéně se Wozniacká objevila už v roce 2005. Postupně se dokázala vypracovat až ve hvězdu světového formátu, která nakonec ovládla hned třicet prestižních podniků, včetně nejslavnějšího triumfu na Australian Open před pěti lety. A s touto úctyhodnou vizitkou se také v lednu roku 2020 rozloučila. V devětadvaceti letech totiž dostaly přednost velké rodinné plány.

Po dlouhé pauze věnované manželovi a zejména svým potomkům Olivii a Jamesovi se však dánská legenda rozhodla pro velký comeback. „Za poslední tři roky jsem si vynahradila ztracený čas s rodinou. Stala jsem se maminkou a teď mám dvě krásné děti, za které jsem vděčná. Pořád mám ale své cíle, kterých bych ráda dosáhla,“ prozradila již před plánovaným návratem.

Ten se nakonec odehrál na turnaji v kanadském Montrealu, kde Wozniacká nastoupila na kurt úplně poprvé od australského grandslamu na počátku roku 2020. A hned při své obnovené premiéře potvrdila, že na mateřské dovolené rozhodně tenis nezapomněla. Slibnou formu dánské tenistky odnesla už v prvním kole australská kvalifikantka Kimberly Birrellová.

Dvaatřicetiletá šampionka Turnaje mistryň z roku 2017 zvítězila nad 115. hráčkou světa za sedmadevadesát minut a po setech 6:2, 6:2 se mohla radovat ze zaslouženého postupu do druhého kola turnaje, který před třinácti lety sama ovládla.

„Jsem opravdu velice šťastná,“ přiznala po utkání dojatá Wozniacká. „Trochu sice cítím únavu, ale byla to velká zábava být zase na kurtu a hrát na centrálním dvorci před velkým publikem. První vítězství po třech a půl letech, takže jsem nadšená,“ neskrývala radost někdejší královna ženského trůnu.

Ihned po skončení duelu si vyslechla hlasitý aplaus kanadského publika a také několik gratulací od svých kolegů z branže. S upřímným blahopřáním přispěchal dokonce srbský grandslamový král a blízký přítel Wozniacké Novak Djokovič. „Vítej zpátky, Caro!“ napsal na svůj instagramový účet.

Už ve středu večer však čeká rozjetou Dánku další nelehká výzva. Do cesty se tentokrát postaví letošní vítězka travnatého grandslamu Markéta Vondroušová, která si v úvodním kole turnaje poradila s Egypťankou Šarífovou 6:4, 6:2. Zároveň šlo o první zápas české tenistky od nedávného triumfu v All England Clubu.

A samotná Wozniacká si moc dobře uvědomuje, že tohle už bude výrazně vyšší rychlostní stupeň. „Markéta je v neuvěřitelné formě. Ve Wimbledonu hrála opravdu dobře. Cestou se dostala z několika těžkých situací a ve finále pak udržela nervy neskutečným způsobem,“ vysekla poklonu rodačce ze Sokolova.

„Ale víte co, já nemám absolutně co ztratit. Půjdu zkrátka na kurt a budu se bavit bez ohledu na to, kdo zrovna proti mně stojí. A uvidíme, co se stane,“ usmívala se sympatická Dánka v rozhovoru po utkání.

Když v tom jí z hráčského boxu na tribuně mávala celá rodinka. „Chci svým dětem ukázat, že si můžete jít za sny bez ohledu na to, kolik vám je, nebo v jaké jste roli,“ řekla Wozniacká, která se s Vondroušovou utká poprvé v kariéře. Zvládne rozlousknout i tvrdý wimbledonský oříšek?