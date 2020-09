Vítězka US Open Naomi Ósakaová nebude hrát Roland Garros. O antukový grandslam v Paříži připravilo japonskou tenistku zranění levého stehenního svalu, s kterým hrála newyorský turnaj.

Japonská tenistka Naomi Ósakaová s trofejí za vítězství na turnaji US Open. | Foto: ČTK / ČTK

Světová trojka Ósakaová si nohu zranila na turnaji Western & Southern Open, který se hrál také v New Yorku a nenastoupila kvůli tomu do jeho finále. Celé US Open pak nastupovala s obvazem.