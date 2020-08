Vítězný český start do US Open. Dál jde Vondroušová i Plíšková s Kvitovou

Česká tenistka Markéta Vondroušová prošla jako první do druhého kola letošního grandslamového US Open, které se hraje na tvrdém povrchu ve Flushing Meadows kvůli koronaviru bez fanoušků. Dvanáctá nasazená porazila v New Yorku Greet Minnenovou z Belgie 6:1 a 6:4. Do dalšího kola prošla už i nasazená jednička Karolína Plíšková.

Česká tenistka Markéta Vondroušová. | Foto: ČTK / ČTK