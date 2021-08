Tak trochu jiné US Open? Letos poprvé od roku 1997 nenastoupí na grandslamu ani jeden z trojice oblíbenců newyorského publika Serena Williamsová, Roger Federer a Rafael Nadal. Jako by to symbolizovalo nastávající soumrak jedné velkolepé tenisové éry a definitivní nástup nových hvězd na scénu…

Ovšem pokud to tak je, nikdo se to zatím neopovážil říct Novaku Djokovičovi. Není divu. Kdyby za tímto temperamentním srbským vtipálkem někdo přišel s tím, že jeho éra končí a měl by uvolnit místo mladším hladovcům, zřejmě by se jen hurónsky rozesmál a pak by si o dotyčného posla vyzkoušel pevnost rámu své rakety.

Djokovič totiž tenisové jeviště neopouští. Ba právě naopak: jeho nadvláda je snad ještě drtivější než v minulosti. Pokud letos triumfuje i ve Flushing Meadows (a o tom pochybuje málokdo), zkompletuje kalendářní Grand Slam. To je něco, co se ani Federerovi, ani Nadalovi nikdy nepovedlo.

Když se hraje na tři sety, nemá konkurenci

„Momentálně je to moje hlavní priorita,“ netají se Djokovič, který letos opanoval všechny tři dosavadní grandslamy. „Doufám, že ta šance přijde. Jsem ve skvělé formě a hraju výborně,“ pochvaluje si démon z Bělehradu, který v 34 letech ani zdaleka nejeví známky jakéhokoli opotřebení.

Kdo má nejvíc grandslamových titulů ve dvouhře?



24 – Margaret Courtová

23 – Serena Williamsová

22 – Steffi Grafová

20 – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič

19 – Helen Willsová

18 – Chris Evertová, Martina Navrátilová

14 – Pete Sampras

Letos na jaře překonal Federerův rekord v celkovém počtu týdnů v čele světového žebříčku (před startem US Open jich napočítal 335, další budou přibývat). „Je to úleva. Teď už se můžu soustředit jen na grandslamy,“ poznamenal Djokovič.

V čem je tak jedinečný? Vždyť i on mívá špatné dny. Vzpomeňte si třeba na olympiádu v Tokiu, odkud odjel s poněkud pošramocenou pověstí, protože po hořkých nezdarech v medailových duelech v singlu nechal svou parťačku z mixu ve štychu. A nejen to: mimo grandslamy má letos bilanci 17:5 a jen jeden titul, což samozřejmě není žádná bída, ale zároveň to ukazuje, že prostě je k poražení.

Jenže Djokovičovo kouzlo nejlépe účinkuje právě na turnajích „velké čtyřky“. V duelech hraných na tři vítězné sety své mladší konkurenty stále válcuje nepřekonatelnou kombinací zkušeností, výdrže a mentální síly.

Například na Roland Garros hned dvakrát prohrával 0:2 na sety (ve 4. kole s Musettim a ve finále s Tsitsipasem). V obou případech však z Djokoviče i za nepříznivého stavu vyzařovalo nebývalé sebevědomí a aura vítěze. Prostě věděl, že jeho smrtící zbraně nakonec začnou účinkovat a dostaví se obrat.

Vlčí energie a špatná pověst u fanoušků

Svérázný tenisový myslitel to jednou vystihl v jistém rozhovoru: „Chci předvádět odhodlanou a instinktivní vlčí energii.“ A přesně to dělá, byť mu to občas trochu ujede. Zmiňované trucování v Tokiu nebylo zdaleka prvním skandálkem horkorevného Balkánce.

Právě kvůli svým občasným excesům není (a asi už nikdy nebude) mezi fanoušky mimo Srbsko tak oblíbený jako gentleman Federer nebo „ten milý a stydlivý kluk ze sousedství“ Nadal, to však Djokovičovi může být jedno. Obzvlášť pokud své dva arcirivaly překoná.

A je k tomu blízko. Pokud vyhraje US Open, s 21. grandslamovým titulem ve dvouhře předstihne Federera s Nadalem a stane se nejúspěšnějším tenistou všech dob. Ba co víc: kalendářní Grand Slam by získal jako první hráč od Roda Lavera v roce 1969 (mezitím se tento husarský kousek povedl ještě Margaret Courtové v roce 1970 a Steffi Grafové v roce 1988).

V New Yorku zatím vyhrál třikrát. Zvládne to počtvrté?