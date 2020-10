Pořádající agentura uvedla, že „v průběhu testování hráček před startem turnaje WTA v Ostravě bohužel vyšel v pátek ráno pozitivní test na covid-19 české tenistce Markétě Vondroušové“.

Na základě tohoto testu se tak Markéta musela na poslední chvíli z turnaje odhlásit.

„Moc mě to mrzí, ale nedá se nic dělat. Cítím se docela dobře tak snad to tak zůstane,“ hlásila Markéta Vondroušová z Ostravy, odkud zamířila do karantény, kterou si odbude ve svém pražském bydlišti.

„Je nám to velmi líto, Markéta byla na turnaji jednou z domácích nadějí v hlavní soutěži. Přejeme jí brzké uzdravení,“ vzkázala ředitelka turnaje Laura Ceccarelliová.

Ostravský podnik s dotací více než 12 milionů korun začíná v pondělí.