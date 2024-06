Vondroušová si v Berlíně poranila kyčelní kloub. Wimbledon by ale měla stihnout

Čeští tenisoví fanoušci si snad mohou oddechnout. Markéta Vondroušová, která nedohrála čtvrteční duel druhého kola turnaje v Berlíně, má lehce poraněný kyčelní kloub, ale její obhajobu titulu ve Wimbledonu by zranění nemělo ohrozit. Webu iSport.cz to řekl trenér Petr Vaníček, který českou tenistku v Německu doprovázel. Vondroušovou ještě čeká o víkendu vyšetření magnetickou rezonancí, po němž by mělo být definitivně jasno.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/AP Photo/Jean-Francois Badias