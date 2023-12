Ve dvou dnech ovládla dvě ankety. Nejdřív si Markéta Vondroušová odvezla z Přerova Zlatého kanára a pak se v Praze stala nejlepší českou sportovkyní tohoto roku. Vítězka Wimbledonu je sedmou hráčkou světa a zahrála si i na Turnaji mistryň.

Markéta Vondroušová stráví doma jen část Vánoc | Foto: Ivana Roháčková

„Poslední dny jsem měla náročnější. Ve středu proběhlo vyhlášení nejlepších českých tenistů, v noci jsem přijela z Přerova, dopoledne jsem si trochu zatrénovala a jela na další vyhlášení,“ vyprávěla čtyřiadvacetiletá hráčka, která si ve čtvrtek nakonec pro korunu určenou vítězi ankety Sportovec roku 2023 kvůli tragickým událostem na Filozofické fakultě UK nepřišla.

Naposledy si zahrála minulý týden v domácí extralize. Příprava na novou sezonu a lednový grandslam Australian Open je trochu kratší, protože ta minulá byla dlouhá. První zápasy absolvuje v rámci týmového United Cupu.

„Na začátek sezony je to super. Mám ráda týmové zápasy. Těším se na české spoluhráče, na mix s Jirkou Lehečkou. Třeba bychom to spolu mohli zkusit i na olympiádě v Paříži. Moc smíšenou čtyřhru nehrajeme, bude to něco nového,“ vyprávěla rodačka ze Sokolova.

Wimbledonské vzpomínky jsou pořád živé. „Kolikrát si říkám, jé, vždyť já mám doma ten talíř.Ale není to tak, že bych na to myslela každý den. Jen občas mi vyskočí v hlavě, že jsem vlastně v Londýně vyhrála. Hodně se mi to připomnělo, když jsem dostala od organizátorů Wimbledonu knihu, kde je spousta fotek. Je to dojemný zpětně si to oživit,“ vykládala.

Obhajoba olympijské medaile

Rok 2024 je olympijský a v Paříži bude Markéta Vondroušová obhajovat stříbrnou medaili. „Je to velká výzva. V Tokiu jsem si to užívala, ale bez lidí to bylo takové smutné. Pak i to vyhlášení. Paříž je na tohle skvělá, pro mě je to speciální místo. Je tam super atmosféra a budu se snažit na finále navázat. Olympiáda je pro každého ohromná věc,“ poznamenala.

V nové sezoně se vrací Japonka Naomi Ósakaová, kterou Češka vyřadila v olympijském osmifinále. „Jestli bude fit, tak bude určitě zase útočit na nejvyšší posty. Je to neskutečná hráčka. Viděla jsem nějaká videa, jak maká, a tak asi bude dost nepříjemná. Spousta holek, co se vrací, jsou nebezpečné,“ zmínila Vondroušová.

Vánoční svátky bude mít letos zrychlené, už na Boží hod odlétá do Austrálie. „Třiadvacátého jedeme s manželem do Sokolova. Navštívíme taťku, babičky a dědečky. Na Štědrý den jsem s rodinou v Praze. Užijeme si to pohromadě a 25. prosince pak hned odfrčím, takže si cukroví moc neužiju,“ culila se.

Pod stromečkem neočekává nic konkrétního. „Spíš si přeju, aby byla celá rodina zdravá. To je pro mě nejdůležitější,“ zamyslela se. Sama má prý vánoční dárky dávno koupené. „No jasně, nakupuju hlavně přes internet, abych si ulehčila běhání po obchodech,“ hlásila spokojeně.