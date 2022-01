Chyby v dokumentech pro vstup do země, zatajování nákazy koronavirem, zmanipulování testu na covid, porušení karantény, opuštění země v době nemoci… Těch nesrovnalostí je v tomhle případu až moc.

Los se pozdržel

Není divu, že australský ministr pro imigraci Alex Hawke se dosud nerozhodl, jestli obhájci titulu ponechá vízum, které Srb získal na základě výjimky z povinného očkování, nebo mu je už podruhé zruší.

Hawke měl vynést verdikt ve čtvrtek. Kvůli nejistotě se dokonce pozdržel los prvního kola. Jenže vláda se nevyjádřila, a Djokovič si tak dál trénuje v Areně Roda Lavera.

Na Djokoviče se řítí další pohroma. Za lež mu hrozí pět let za mřížemi

Stal se z toho hotový cirkus. Současný král tenisu byl po příletu do Austrálie kvůli špatnému vízu zadržen a umístěn do detenčního hotelu. Díky procesnímu pochybení imigračních úředníků ale jeho právníci rozhodnutí zvrátili u pondělního soudu a byl do země vpuštěn.

Každý den se rojí nové a nové informace, jak to bylo nebo nebylo s covidem, který měl Djokovič prodělat, a na základě toho dostal výjimku, a mohl tak přicestovat na první grandslam sezony.

Zfalšovaný test

S nejzávažnějším obviněním přišel server německého magazínu Spiegel, podle kterého může být výsledek Djokovičova testu zmanipulovaný. Při kontrole se redaktorům nejprve test ukázal jako negativní. Navíc existuje podezření, že test není ze 16. prosince, jak tvrdí Djokovič, ale o deset dnů novější.

Nový problém v kauze Djokovič: zamlčení cesty a podivný test na koronavirus

„Digitální data naznačují, že výsledky testu nejsou ze 16. prosince, časová známka je z 26. prosince,“ píše web. Dalším podezřelým faktem je to, že se při naskenování QR kódu údajně pozitivního testu ukázalo, že jeho výsledek byl negativní. Když test prověřili znovu, ukázal se jim jako pozitivní.

V sázce je hodně. Nejde jen o to, jestli se Djokovič bude moct zúčastnit turnaje, nebo si bude muset sbalit kufry a odletět. Pokud se prokáže, že Srb lhal a podváděl, hrozí mu až pět let vězení.

Zpátky k soudu

Soudný den by měl nastat dnes, zatím je jisté jen jedno – Djokovič se proti rozhodnutí vlády v jeho neprospěch okamžitě odvolá k soudu.

„Jeho právní tým doufá, že by mohla být záležitost projednána u soudu o víkendu a dokončena do neděle, což mu umožní odehrát pondělní zápas s krajanem Kecmanovičem,“ zveřejnil australský web The Age informaci, kterou získal od zdroje blízkého Djokovičovi.

Kauza Djokovič hýbe světem: už kolují vtipy a narážky na Federera či Hankse

Je jasné, že hrdý Srb se za žádnou cenu nehodlá vzdát, ale jen si tím pošramocuje pověst. Jasný vzkaz poslala bývalá tenisová hvězda Martina Navrátilová. Podle ní by měl Djokovič ukončit tohle divadlo a vrátit se domů.

„Máte dvě možnosti, očkovat se, nebo nehrát. Občas je dobré osobní přesvědčení potlačit a brát v potaz ostatní,“ řekla uznávaná legenda a někdejší světová jednička australské televizi.