Světová jednatřicítka si na trávě na jihu Anglie zopakovala finále z roku 2011. Tehdy před jedenácti lety padla s Francouzkou Marion Bartoliovou. Dnes ale dokázala uspět. Čtrnáctá nasazená Kvitová si zahrála 39. finále v kariéře a získala 29. titul.

"Jsem ráda, že se to podařilo a mám konečně z této sezony nějakou trofej. Naposledy jsem zde ve finále prohrála, ale tentokrát jsem šťastnější. Byl to těžký zápas. Těší mě, že mohu hrát zase na trávě," řekla Kvitová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Queen of the seaside ?@Petra_Kvitova captures her 29th career singles title, defeating Ostapenko 6-3, 6-2 in Eastbourne ?#RothesayInternational pic.twitter.com/c2eHXsfUZu