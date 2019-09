V newyorském finále tehdy prohrála s Angelique Kerberovou, fanoušci ale měli jasno: tahle dlouhonohá ranařka se grandslamového titulu dočká co nejdřív. Uplynuly tři roky a jedna z nejzářivějších hvězd ženského tenisu na vysněný triumf pořád čeká. Grandslam nikde.

Nyní Plíškové pro změnu vadí neustálé dotazy, kdy konečně nějaký vyhraje. „Trošku mě to už unavuje,“ přiznala po osmifinále letošního US Open, které prohrála s Johannou Kontaovou.

Stabilní výkony

V posledních třech sezonách má Plíšková na grandslamech velmi stabilní výsledky. Dvakrát byla v semifinále, čtyřikrát ve čtvrtfinále, skoro pokaždé v turnaji zůstává do druhého týdne. Kýžený poslední krok ale ne a ne udělat. Na ostatních turnajích WTA přitom za tu dobu dokázala získat osm titulů a byla (byť jen na chvíli) i světovou jedničkou.

„Zdá se, že v důležitých chvílích zaváhá, a to je důvod, proč ještě nemá na kontě žádný grandslam,“ řekl před startem US Open slavný John McEnroe, pracující v roli experta pro Eurosport. Na druhou stranu lze najít jen málo tenistek, které by si dlouhodobě držely tak vysokou úroveň výsledků. V tom je na Plíškovou spolehnutí: nezná rapidní výkyvy formy jako její soupeřky.

Rodačce z Loun je 27 let, a stále tak má na velký triumf dost času. Třeba Jana Novotná čekala skoro do třiceti, už zmíněná Kerberová do osmadvaceti. Při vyrovnanosti současného ženského tenisu někdy záleží jen na štěstí, na maličkostech.

Hlavně trpělivost

Nabízí se srovnání s vrstevnicí Plíškové Simonou Halepovou. Ta do roku 2017 odehrála třicet grandslamů, dvakrát byla ve finále, a nic. Loni konečně protrhla smůlu a ovládla Roland Garros, letos přidala Wimbledon. „Myslím, že pojedu dál a budu čekat. Šancí mám dost. Doufám, že se mi jednou všechno sejde,“ věří sebevědomá Plíšková.