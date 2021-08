Nedařilo se. Nic nešlo podle plánu. Před touto sezonou se dokonce propadl až do deváté stovky světového žebříčku. Jenže tak jak na některé leze jaro, tak na osmnáctiletého tenistu Dalibora Svrčinu přišlo léto. A s ním i raketový vzestup, jenž jej vystřelil zpět mezi elitu. Jeho pověstná bojovnost je zpět na kurtech a s ní i první triumf na okruhu ATP.

Čtvrtek na prostějovském challengeru. Dalibor Svrčina | Foto: Deník/Ivan Němeček

334. místo, to je aktuální umístění ostravského rodáka ve světovém žebříčku. Na to, že se ještě před půl rokem trápil v deváté stovce, tak se jedná o velice slušný vzestup, nemyslíte? A to málokdo ví, že tomuto věčně vysmátému šikulovi patří 3. místo mezi tenisty do devatenácti let.