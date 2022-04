Čtyřiatřicetiletý Srb si pamatuje válečný konflikt v bývalé Jugoslávii. „Jako válečné dítě vím, jaké emoční trauma válka zanechává. Všichni v Srbsku víme, co se tady dělo v roce 1999. Na Balkáně jsme měli spoustu válek, při kterých vždy trpí obyčejní lidé.“

Kolektivní vina, kolektivní trest? Putinův stín dosahuje až na Wimbledon

Představitelé Wimbledonu vyloučili ruské a běloruské reprezentanty kvůli invazi na Ukrajinu. Odůvodnili to snahou o to, aby nebyl turnaj zneužit k propagaci ruského režimu. „Není to chyba sportovců. Když politika zasahuje do sportu, obvykle to nedopadne dobře,“ zdůraznil Djokovič.

Na stranu Djokoviče se přidala i legenda Martina Navrátilová. „Samozřejmě chápu zákaz pro týmy, které reprezentují zemi, ale na individuální úrovni si myslím, že je to špatně,“ svěřila se Navrátilová. „Pamatuji si, že v dobách aparteidu soupeřili jihoafričtí hráči, ale Jihoafrická republika nemohla být zastoupena. Tento režim nebyl o nic lepší než to, co se děje nyní.“

Za porážky prý mohla vakcína. Po očkování už francouzský tenista nevyhrál

Pražská rodačka zažila před emigraci do Ameriky okupaci Československa ruskými tanky v roce 1968. „Mé srdce je rozervané. Je to zničující, protože pro rozvíjejícího hráče je Wimbledon to, o čem nejvíc sní. A nemít dovoleno hrát kvůli politice, pokud neodsoudíte svou zemi a neodejdete a nebudete riskovat blaho své rodiny i své vlastní, možná se nikdy nebudete moci vrátit do Ruska, to je velký požadavek pro hráče."

Proti rozhodnutí pořadatelů se ohradilo vedení ATP i WTA, na jejichž turnajích zatím Rusové a Bělorusové smějí hrát.