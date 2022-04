„Dalo by se spočítat na prstech jedné ruky, kolik ruských nebo běloruských hráček se mě po dobu trvání konfliktu zeptalo na to, jak se mám. Na to, jak je na tom má rodina a jestli je v bezpečí,“ mrzí ukrajinskou jedničku Elinu Svitolinovou.

„Nechceme, aby byli vyloučeni úplně všichni. Pokud ale nejsou schopni postavit se ruskému režimu, je zákaz na místě. Chceme, aby jasně řekli, že jsou s námi a zbytkem světa proti jejich vládě. Pokud to tak cítí, měli by mít možnost dále hrát,“ nabízí řešení semifinalistka US Open z roku 2019.

Rozhodnutí vyloučit ruské a běloruské tenisty pobouřilo řadu osobností. Nejvíce hlasitými odpůrci jsou tenisová legenda Martina Navrátilová či Srb Novak Djokovič, nesouhlas ale otevřeně dávají najevo i zástupci ženského okruhu WTA i mužského ATP. Ti zvažují, že by proti Wimbledonu zavedli určité sankce.

Nejopatrnější vyjádření z ukrajinských tenistek poskytla Lesja Curenková. „Nechceme, aby zakázali hrát všem. Musíme ale zjistit jejich postoj k tomu, co se děje. Potřebujeme vědět, že lidé, kteří jsou na turnajích okolo nás, nepodporují ruskou agresi v naší zemi. Je to pro nás Ukrajince opravdu důležité,“ poukazuje na hlavní problém.

Naprostým opakem byla kapitánka týmu Ukrajinek v Poháru Billie Jean Kingové Olga Savčuková. „Rusové by v současnosti neměli mít možnost hrát žádné turnaje. Válku rozpoutala jejich vláda, kterou si zvolili. Není možné předstírat, že s tím nemají nic společného a že se jich to netýká. Obyčejní lidé v Rusku přicházejí kvůli sankcím o zaměstnání, žijí od výplaty k výplatě. Proč by měli mít sportovci výjimku? Sankce by se měly dotýkat i jich,“ říká jasně.

