Z českých zástupkyň se do třetího kola prestižního turnaje probojovala Petra Kvitová, stříbrná olympijská medailistka Markéta Vondroušová ani Marie Bouzková své třísetové zápasy v pátek nezvládly. Do akce půjde i Barbora Krejčíková, která vyzve Kazašku Dyiasovou či Karolína Plíšková proti Polce Frechové.

Teprve osmnáctiletá Britka chce jít ve své kariéře postupnými krůčky, ani po vítězství na US Open na sebe neklade přehnané nároky. "Byl to teprve můj třetí letošní turnaj WTA. Jsem ještě hodně nezkušená, nechci věci uspěchat a tlačit na sebe," říká pokorně.

Jako první turnaj po působivém vítězství v New Yorku si Raducanuová vybrala turnaj v Indian Wells, kam pořadatelé věhlasného kalifornského turnaje dali nadějné Britce divokou kartu.

Triumf na US Open byl pro Raducanuovou a celý svět naprostou senzací, však také dceři rumunského otce a čínské matky narozené gratulovala řada osobností v čele s královnou Alžbětou II. Rodačka z Toronta se poté vyhoupla ze 150. místa na 23. příčku světového žebříčku WTA a na své konto si připsala 2,5 milionu dolarů, což bylo téměř desetkrát více než dosavadní příjmy za celou kariéru.

Po pohádkové cestě US Open, odkud se prokousala osmnáctiletá Emma Raducanuová až k senzačnímu titulu, se britská tenistka pomalu vrací zpátky do turnajového kolotoče. Na turnaji v Indian Wells, kterému se přezdívá "pátý grandslam", padla Raducanuová hned v prvním zápase. Bělorusce Aljaksandře Sasnovičové podlehla hladce 2:6 a 4:6.

