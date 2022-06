První polovina roku přitom nevěstila nic dobrého. Jen děs a hrůza. Úvod sezony poznamenaly problémy se zápěstím. Zdecimovaná Kvitová urvala jediné vítězství z prvních tří turnajů. „Pořád to ve mně je. Nemám v plánu končit,“ hlásila po návratu z nevydařeného australského turné, kdy si ji veřejnost dobírala, že se nezadržitelně chýlí konec její kariéry.

Kvitová je ale bojovnice, česká lvice a jen tak se nezdává. I proto se dokázala vyhrabat ze dna a v březnu v Miami přišel záblesk v podobě postupu do třetího kola. Pak se ale dostavil další útlum, když na kruhu WTA prohrála šest z posledních sedmi zápasů.

„Nikdy to není snadné, porážky jsou vždycky bolestivé, ale jako mladá jsem to možná moc neřešila. Teď je to asi trošku těžší,“ přiznala. „Motivaci mám, ale někdy se mi hledá hrozně těžko.“

Kvitová vyhlížela příchod travnaté sezony, která jí přece jen dávala naději na lepší zítřky. A to se potvrdilo. Na turnaji v přímořském Eastbourne na jihu Anglie se dostavil kýžený zlom. Dvaatřicetiletá tenistka podruhé v sezoně přelezla přes třetí kolo a dostala se až do finále.

Na takový zářez čekala dlouhých patnáct měsíců. O titul naposledy bojovala loni v březnu v Dauhá. Tam levoruká hráčka slavila svoji poslední trofej. O víkendu v Eastbourne může přidal další, devětadvacátou. Na tamní trávě si zopakuje finále po jedenácti letech. V sobotu vyzve obhájkyni titulu Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.

Světová jednatřicítka byla v roce 2019 čtyřikrát ve finále, loni i předloni hrála po jednom finále. Letos je ve finále znovu. I přes výsledkový propad a pokročilý věk ale dokazuje, že s ní mladší soupeřky musejí stále počítat.

„Skutečně už nejsem nejmladší. Sama na sobě to pociťuju stále častěji, ať už fyzicky, nebo mentálně. Ale tohle si člověk nesmí připouštět, navzdory tomu, že celá sezona je hodně divoká a třeba to zrovna někdy nejde úplně podle představ. Ale já pořád věřím v nový impulz a další nakopnutí. Ostatně bez toho bych tady už nestála,“ tvrdí Kvitová.

Pořádným nakopávákem by klidně mohl být titul z Eastbourne. Nebo ještě lépe, třetí triumf na milovaném Wimbledonu. To by panečku byla odpověď všem škarohlídům a posměváčkům. Kvitová by si takovou satisfakci zasloužila.