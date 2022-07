Od roku 2018 se na památeční desce šampionů nejstaršího tenisového grandslamu opakuje jedno a to samé jméno. Novak Djokovič. Od nedělního podvečera už sedminásobný král Wimbledonu, který svým letošním triumfem otevřel již třetí desítku s brilianty turnajů velké čtyřky.

Stejně jako v předchozích třech ročnících, ani tentokrát nepotkal srbský šampion na cestě za titulem jediného soupeře, jenž by si s ním věděl rady. Djokovič prošel turnajem bez větších potíží, kromě utkání s italským mladíkem Jannikem Sinnerem, který mu ve čtvrtfinále sebral jako jediný alespoň dva sety, na sebe opět navlékl úbor neporazitelného válečníka.

A když si ve finále poradil i s australským rebelem Nickem Kyrgiosem, příjemným překvapením letošního ročníku, nebylo o jeho travnaté dominanci už sebemenších pochyb. První set sice s horkokrevným protinožcem prohrál, poté však předvedl velezkušený obrat a závěrečnou bitvu turnaje ovládl ve čtyřech setech v poměru 4:6, 6:3, 6:4 a 7:6.

Kyrgiose vychválil i samotný šampion

„Je to skutečně krásný pocit. Vzhledem k tomu všemu, co se letos odehrálo a čím jsme si s týmem museli projít, pro mě tento triumf znamená opravdu strašně moc,“ vzkázal tribunám centrálního dvorce nadšený Djokovič, kterému z hráčské lóže mávala i čtyřletá dcera Tara.

Po úvodní sadě, jež srbskému šampionovi ukradl skvěle hrající Kyrgios, mu však do smíchu příliš nebylo. „Nick hrál opravdu dobře. Skvěle podával, těžko se mi dostávalo do hry. Postupně jsem se s tím ale dokázal vyrovnat a pak už to z mé strany bylo mnohem lepší,“ zamyslel se Srb nad nepříliš příznivým vývojem finále.

Neuvěřitelných třicet es, řada úderů, které mnohdy připomínaly umění z jiné planety, ale taktéž neustálé rozpravy s rozhodčím i pravidelné hádky se svým týmem. Takový byl závěrečný účet Nicka Kyrgiose ve wimbledonském areálu. Emotivní Australan bavil, chvílemi štval a někdy zase doslova zvedal ze židle.

„Jsem přesvědčený o tom, že tu momentálně nestojíš naposledy,“ smekl pomyslný klobouk jeho finálový přemožitel Djokovič. A tím jen potvrdil, že Kyrgios si vstupenku na nedělní závěrečný program v All England Clubu bez pochyby zasloužil. Při svém podání byl téměř nepřemožitelný, několikrát dostal do úzkých i sedminásobného šampiona.

Společná večeře? Domluva stále platí

Čtvrtou sadu dokonce dotáhl až do tiebreaku, kde ale absolutně nechytl začátek a rozjetého Srba už nedokázal zastavit. K historickému skalpu chybělo skutečně málo, přesto se v nedělním finále musel spokojit s rolí gratulanta. Životní duel sice prohrál, ovšem vysmátý obličej jej neopustil ani při závěrečném ceremoniálu.

„Chtěl bych v první řadě poděkovat také všem rozhodčím a organizátorům za to, že to se mnou zvládli. Vím, že nejsem zrovna příjemný člověk, vím to,“ povzdechl si a rozesmál celý centrální dvorec.

Když byl poté Kyrgios dotázán, zda po úspěšném vystoupení ve Wimbledonu zůstává hladový po dalších triumfech, s chladným výrazem v tváři odpověděl: „Jste normální? V žádném případě, jsem totálně zničenej a unavenej.“ Na tribunách měl bez pochyby nespočet odpůrců, svým chováním po utkání nicméně ukázal, že se v něm skrývá velký sympaťák.

A co společná večeře s Djokovičem, kterou si oba aktéři nedělního finále naplánovali přes sociální sítě? „Nevím, jestli to zvládneme dnes, ale určitě to dáme dohromady. V sázce bylo, že platí vítěz, takže už chápu, proč dneska Nick dobrovolně prohrál,“ zažertoval Djokovič na adresu australského rebela.

Paradoxem tak zůstává, že i navzdory dalšímu grandslamovému prvenství se už v pondělí nad ránem Djokovič propadne světovým žebříčkem až na sedmé místo. „S tím bohužel nic nenadělám, ale tento krásný pocit mi to už nikdy nesebere,“ uzavřel s úsměvem na tváři.